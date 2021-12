Mor per covid el líder dels antivacunes d'Àustria que es va intentar curar amb diòxid de clor

Altres notícies que et poden interessar

, ha mort aquest diumenge víctima de coronavirus a l'edat de 65 anys. L'home va ingressar el novembre passat per complicacions amb la malaltia després d'haver-se contagiat setmanes enrere.i va arribar a demanar l'alta voluntària "per tractar-se amb els seus propis mètodes" des de casa. Biacsics era conegut per afirmar que es podia, un fet que els experts, metges i sanitaris han negat de manera rotunda.El seu estat de salut va empitjorar de manera notòria i membres de la seva pròpia família van haver de trucar una ambulància per ingressar-lo a l'hospital.abans de la seva mort, en la que assegurava que els pacients de les UCI del país "estaven vacunats" i que les mesures restrictives del govern els cohibien les llibertats.La seva família assegura quepels mateixos metges que el van tractar a l'hospital. A més, han començat una recaptació de diners per intentar emprendre accions legals contra "tots els mitjans de comunicació que han difós notícies falses sobre ell". El que queda clar, però, és que el diòxid de clor, com afirmen els experts sanitaris des de l'inici de la pandèmia, no funciona per tractar el coronavirus. El govern d'Àustria va decidir el passat 19 de novembre confinar tota la població del país per intentar frenar l'augment de casos de coronavirus de les últimes setmanes. A més, a partir de febrer, la vacunació serà obligatòria per a tothom -encara que no s'ha especificat si serà també per als menors de 12 anys-. Les autoritats de les regions de Salzburg i Alta Àustria ja havien anunciat que prendrien aquesta mesura restrictiva per tal d'intentar aturar l'expansió del virus., per ara, i és el quart tancament de població que pateix el país des de l'inici de la pandèmia.​​

