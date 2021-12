Els legionaris s'entrenen per al «control de masses» amb l'ajuda de policies espanyols

. LaEspanyola de l'exèrcit va celebrar el passat mes d'agost el seminari "", en què també hi van assistirEs tracta d'un seminari que se celebra tots els anys per la Bandera Millán Astray de la Legió en col·laboració amb les forces de seguretat de l'Estat. "Després de més de 15 anys, la Companyia segueix comptant amb l'assessorament d'instructors de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, Municipal, Estzaitza, instructors de Krav Maga i experts en matèria sanitària", explica el capità Carlos Ramos en un article a la revista oficial de la Legió.Segons detallen en aquest article, els membres d'aquesta unitat militar "van aprendre les tècniques més modernes utilitzades per les forces i cossos de seguretat de l'estat, adaptant-les a l'armament i material amb què comptarien en un desplegament en zona d'operacions". El capità Ramos va explicar queque s'han trobat en situacions similars al carrer havien col·laborat durant el seminari.Es tractava d'un curs "centrat encom a preparació a un futur proper desplegament operatiu de la unitat". Així, els militars van aprendre apacífiques, però també aaixí com a. Finalment, també se'ls va instruir en "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor