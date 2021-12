Lleuger repunt de les temperatures de cara a dilluns i dimarts de pont

El @meteocat ha actualitzat els avisos de vent 🌬️ per avui i demà dilluns



➡️ Avui episodi més generalitzat, sobretot a la meitat sud



➡️ De matinada i dilluns, ratxes més fortes al Pirineu i Prepirineu



Alerta pla #VENTCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/1USDJvgBQe — Protecció civil (@emergenciescat) December 5, 2021

Lai elestan protagonitzant el pont de la Puríssima i així ho seguiran fent almenys. Ho va avançar el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i les previsions s'estan complint: el cap de setmana més mogut i la resta de dies hi haurà més calma meteorològica.Tot i que a partir d'aquest dilluns eltornarà a tenir una mica de protagonisme, elseguirà ben present a bona part del territori. Fins al migdia, eli les comarques detenen activada l'de la Generalitat per fortes ratxes de vent, i a partir de la tarda, l'alerta es manté només a la zona pirinenca.Leshan pintat de blanc tot el Pirineu durant aquest cap de setmana i, fins i tot, s'han hagut de tallar carreteres per l'afectació que hi han deixat. De cara a, la nevada al Pirineu serà mési s'espera que afecti la zona de laLes altres comarques pirinenques combinaran el sol amb alguns núvols, que deixaran pas a unDesprés de la baixada ded'aquest diumenge, s'espera que durant eli elels termòmetres puguinalguns, tot i que la "calma" durarà poc, ja que de cara atornaran a​​​

