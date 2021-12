La línia Barcelona-Vallès de FGC funcionarà «a ple rendiment» aquest dilluns

Ultimant l'informe de les causes

Ladefuncionaràaquest dilluns, a partir de les 13 hores, i amb els horaris corresponents a una jornada festiva. Així, l'S1 -cobreix el recorregut entre Terrassa i plaça Catalunya-, després que aquest divendres, a primera hora de la tarda,Els treballs d'aquests dies han consistit enel talús que ha quedat al descobert "com a primera solució per permetre elen", ha subratllat la companyia pública en un comunicat. A més, s'ha actuat en els murs adjacents, alliberant-los de càrrega, i es monitoritzaran, cosa que permetrà els pas de combois.D'aquesta manera, tornarà laentre les estacions de, la darrera que quedava per arreglar, ja que després de l'incident, es va interrompre la circulació entre Sant Cugat i Terrassa Nacions Unides -es va suplir amb transport per carretera-. Al dia següent, aquest dissabte, es podia viatjar des de la capital catalana fins a Les Fonts i per la-Terrassa Rambla a Terrassa Nacions Unides-.No serà, però,en aquest punt ferroviari. FGC i l’Ajuntament de Terrassa buscaranque consistirà en fer unde llarg ii reforçar els murs adjacents. Unesque ha estimat s'allarguin, com a mínim,La companyia també ha assegurat que està, en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que ha de permetre identificar les causes que van. Durant aquests dies de retirada de terres, se n'han extret 1.500 metres cúbics.

