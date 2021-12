Xocolatines «Tarragona», un dels productes estrella d'una marca sueca

A Suècia tenen unes xocolatines que es diuen Tarragona pic.twitter.com/EUTytlepPd — Abel Queralt Frias (@Abelunimbus) November 16, 2021

Una marca dei llaminadures referent alsdedica un dels seus productes a una ciutat catalana., que fabrica xocolatines des de principis del segle XX, elabora la, una combinació senzilla i molt vista, però, per què li posen de nom Tarragona? "És una xocolata per alsEl nom fa referència a, que des de fa segles és famosa per les", explica Helena Anton, una de les caps de comunicació de Cloetta a RAC1.El 1928, quan es va crear l'empresa,dela Suècia per fabricar aquestes xocolatines. I el producte, gairebé cent anys després, es manté al catàleg de l'empresa.​​​

