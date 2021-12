Els Bombers reben més d'un centenar d'avisos pel fort vent

Elsde la Generalitat ha rebutrelacionats amb elque bufa aquest diumenge pràcticament arreu de Catalunya. Unes trucades que s'han produït fins a les dues del migdia, una setantena de les quals han arribat entre les 10 i les 14 hores, repartides, la majoria entre eli laTant en un com en altre punt hi ha hagut una, que s'han reduït, en general, a lade la via pública iper les ventades, en alguns coses a sobre de vehicles. Així com, treure cartells i plaques solars inestables.Les ratxes de mestralen localitats de les comarques de, eli elamb registres de 85,7 km/h a Font-rubí, 82,1 km/h als Hostalets de Pierola i els 87 km/h a Castelldefels. Tot i que en menor mesura, des de la regió Metropolitana Nord també hi hagut avisos, un total de 18 fins aquest migdia.ha activat enelper ventades. Fins a les 11.15 hores, els Bombers de Barcelona ha dut a terme, encara que cap de gravetat. Les ratxes de mestral/ponent a la capital catalana han arribat als 69 km/h a la plaça de Sants, els 66,2 km/h al Raval, els 59,4 km/h a l'Observatori Fabra i els 57,2 km/h a la Zona Universitària, segons les dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor