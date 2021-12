Amposta inaugura el Pont Penjant cent anys després de la seva construcció

ha inaugurat oficialment elcent anys després de la seva construcció. Una trentena deaquest diumenge peri de pas, estrenar formalment la infraestructura, tot un emblema de la capital deles va convidar elper presidir l'acte oficial, però per causes desconegudes el monarca no va anar-hi i el pont es va obrir al trànsit. Un segle després, el consistori ampostí ha impulsat una recreació històrica amb jotes, capgrossos i tall de cinta inclòs. La, ha remarcat la importància a escala mundial de la infraestructura, que va ser la segona a tot el món construïda amb formigó armat.No és la primera vegada que la ciutadania ampostina viatja al passat. En el marc de la Festa del Mercat, cada any es fa una crida perquè els veïns es mudin amb les millors gales del segle XX per rememorar la seva. En anteriors ocasions, s'ha recreat altres efemèrides relacionades amb el pont, com és el cas de l'anunci de construcció o la posada de la primera pedra.Des del 2008 Amposta celebra la, un esdeveniment que habitualment té lloc a la primavera. La regidora de Cultura i Memòria Històrica d'Amposta, Inés Martí, ha insistit que es tracta d'una festivitat en què la participació de la població és clau per recrear l'ambient de principis del segle passat i que a la gent "no li sap greu en cap moment vestir-se per rememorar qualsevol efemèride".Anecdòticament, en la recreació d'aquest diumenge no només hi ha participat gent d'Amposta, sinó que fins i tot s'ha pogut veure una petita representació deque no han dubtat en engalanar-se amb vestits d'època per participar en la inauguració.

Tall de cinta en l'acte d'inauguració del Pont Penjant d'Amposta per part de les autoritats locals. Foto: Ariadna Escoda /ACN

El segon pont del món construït amb formigó armat

Vista general del pont. Foto: ACN

Enllumenat nou a les pilastres del pont

Els veïns d'Amposta que han participat en la recreació històrica de la inauguració del Pont Penjant. Foto: ACN

Tal com ha explicat l'alcalde d'Amposta,la celebració de la Festa del Mercat ha permès indagar més sobre la història local i més concretament, sobre aquest element emblemàtic per al municipi. Segons el batlle,va poder dissenyar el Pont Penjat mitjançant el sistema de formigó armat després que el President de la Generalitat Francesc Macià li cedís la patent de construcció abans de dedicar-se a la política. Es tracta d'una informació que han conegut recentment gràcies a la col·laboració d'un enginyer de camins aficionat a la història,. "Són aquest tipus d'accions les que ens motiven a seguir fent recreacions històriques", ha assegurat Tomàs.Després del, el pont d'Amposta va ser el segon a tot el món que es va construir mitjançant el sistema de formigó armat. Partint d'aquesta base, Martí ha remarcat la importància no sols local, sinó també internacional, d'aquesta infraestructura.es van allargar durant sis anys, del 1915 al 1921, i van tenir un cost de 875.175 pessetes, el que avui en dia equivaldria a 5.260 euros. Tot i que en el seu moment, l'alcalde Josep Palau va convidar al monarca espanyol Alfons XIII, aquest no va inaugurar el pont per motius que es desconeixen. Tampoc ho va fer, qui va visitar la ciutat anys més tard.El pont, de, està constituït per dos pilars de pedra a cada riba del riu, d'estil neoclàssic alemany i 24 metres d'alçada cadascun. Just abans de ser obert al trànsit, la ciutadania de l'època va participar activament en una prova de resistència amb 44 carros amb una càrrega de 66 tones l'any 1921.D'altra banda, el consistori ha renovat l'enllumenat de les pilastres del pont i ha canviat tot el cablejat elèctric, després de mesos a les fosques. Així, s'han instal·lat 44 focus que s'afegeixen a la, que s'ha estrenat justament aquest cap de setmana.De moment, queda pendent renovar la il·luminació de la passarel·la, que es farà en una segona fase. Està previst que s'incorpori la possibilitat d'il·luminar la infraestructura en diferents colors.

