El Govern felicita la candidata de la dreta francesa a la presidència

El Govern felicita Pécresse, candidata de la dreta francesa a la presidència de la república

El director general de Prospectiva i d'Innovació en l'Acció Exterior delde la Generalitat,, felicita laa la presidència. "Enhorabona des de Catalunya a Pécresse, una dona de la qual cal subratllar el coratge i la valentia. En política, les actituds hauríen de ser tan importants com els discursos", ha apuntat el coordinador de la sectorial de Política Internacional de Junts.Tal com ha avançat la formació,serà la candidata de les Républicains a la presidència de la república a les eleccions del 2022. La candidata de la dreta seràde l'actual president de la República de França, el centrista, i s'enforntarà també als candidats de l'extrema dreta,, i l'esquerra.Segons una enquesta del digital El Electoral, Macron tornaria a guanyar les eleccions, seguit de l'agrupació ultradretana de Le Pen, l'ultradreta de Zemmour, i, en quarta posició, situen els republicans, ara liderats per Pécresse. No és fins a la cinquena posició que apareix un partit d'esquerres, La France Insoumise, liderada per​​​

