​Argimon: «En aquesta sisena onada òmicron no tindrà una incidència important»

La pressió a l'atenció primària, al punt de mira

, ha indicat que la variant"no tindrà una incidència important" en la sisena onada de la pandèmia. Després dels dos casos de la nova variant detectats a Catalunya el dijous passat, el conseller ha explicat que hi ha altres casos en estudi però avisa que "són molt puntuals". Així doncs, ha donat per fet que la sisena onada "l'estem passant i la passarem amb casos de la variant".Des d'Àger (Noguera), també ha fet una "valoració positiva" dels primers dies d'ús delper accedir a la restauració, gimnasos i residències, perquè "està funcionant amb normalitat". Tot i això, ha alertat que en les properes setmanes els casos confirmats es doblaran i arribaran als 30.000.Tot i fer una "valoració positiva" del passaport Covid en els primers dies, ha indicat que aquesta mesura no farà desaparèixer el virus, i ha avisat que en els propers dies els casos confirmats creixeran "molt". De fet, ha indicat que els casos de coronavirus es doblen cada 12 dies, el que significa que"Quan comencem amb números molt baixos i es dobla no es nota, i en aquesta sisena onada vam començar amb mínims històrics, però ara estem en valors de 15.000 casos i, per tant, d'aquí 12 dies estarem a 30.000", ha explicat.Argimon també ha dit que, de moment, es descarta posar noves, tot i que això dependrà de la pressió assistencial. "Sabem que hi haurà pressió assistencial a l'atenció primària, ja l'estem tenint i la tindrem més intensa", i ha afegit que caldrà veure quina repercussió tindrà als hospitals l'increment de casos.En tot cas, descarta que la variant òmicron tingui una "important" en aquesta sisena onada. "La sisena onada l'estem passant i la passarem amb casos de la variant delta", ha afirmat.En aquest sentit, ha dit que s'haurà de veure com es comporta aquesta nova variant a, on els nivells de vacunació són alts. "Hi ha indicis que apunten que sí però encara no sabem si és més transmissible i no tenim evidències clares de si escapa les vacunes i tampoc de si és més o menys lleu perquè a Europa hi ha hagut pocs casos", ha dit.​​

