Exhaurides les dosis de vacunació sense cita prèvia a Fira de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Lesdisponibles per aquest diumenge as'han. És un dels dos punts habilitat a la capital catalana que no és necessària la. De fet, des de primera hora ja s'han aplegat centenars de persones per rebre la punxada.Abans de l'obertura, a les nou del matí, la filera de gent que s’esperava arribava folgadament a la plaça Espanya. Així s’ha mantingut fins que, dues hores després, el personal ha anunciat que s'havienMoltes de les persones que feien cua, com ara la Samira, ja ho van intentar ahir a, que és. “Ho he anat deixant per problema d’horaris i ara m’ha tocat córrer i fer hores de cua. Espero aconseguir-ho avui”, ha apuntat. L'Àlex, que espera rebre la segona dosi, "porto tota la setmana intentant demanar hora". Unes queixes que també ha compartit la Maria Àngels, que ha assegurat que "ara està molt mal organitzat, diuen que és sense cita i no és veritat".El Cristian, que ha detallat que no resideix a Catalunya, ha definit queaconseguir vacunar-se i ha dit que ja havia intentat rebre la punxada sense cita dues vegades més.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor