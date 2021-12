Vídeos: Oriol Mitjà explica quina serà l'evolució d'òmicrom a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

L'epidemiòlegha fet una anàlisi de, amb la confirmació de dos casos òmicron , en una intervenció, aquest dissabte a la nit al programa FAQS de TV3. Mitjà, des de Papua Nova Guinea, ha augurat unafins alL'especialista, però, ha descartat que això es tradueixi en, "no s’hauria d’esperar una onada de grans hospitalitzacions en boxs". I això, ha explicat, té relació en què "el, que destrueix la cèl·lula infectada, no és tan sensible a la mutació d'anticossos i la bona notícia és que aquests".També ha assegurat que "no té sentit" actualment el, i especialment amb Sudàfrica, perquè la variant "entrarà per Anglaterra, França o Alemanya", ja que està molt estesa i ha suggerit aplicar mesures com la vacunació i "restrictives com ara el". A més, ha afegit, que aquestes clausuresels països asobre la incidència del virus.Mitjà ha demanat ", així com fer-se un test d'antígens abans d'aquestes reunions. Ha subratllat "reforçar" la vacunació en persones de 60-69 anys que s'hagin punxat amb AstraZeneca, perquè té menys efectivitat i "tots els de Janssen". També entre les, a les quals ha remarcat fins i tot "fer proves serològiques perquè els hi costa més" adquirir la immunització i que se'ls vacuni tantes vegades com calgui.​​

