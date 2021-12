​Detingut per retenir i violar una nena de 12 anys durant quatre anys a Zamora

La Guàrdia Civil ha detingut un home a un municipi de laacusat de. Durant aquest període, la noia ha tingut dos fills, de tres anys i sis mesos. Ara ella en té 16.El, que també vivia amb ells, també ha estat detingut i deixat en llibertat amb càrrecs, acusat de delicte deLa noia havia desaparegut d’un centre de menors l’any 2017 i se li va perdre la pista. La seva trobada es remunta al 22 de novembre passat, a través d’una denúncia al 111, on es va alertar a laque una menor que vivia amb la seva parella i els seus dos fills estava sent maltractada i agredida.En un primer moment, la policia va intentar-laperò no se’n va sortir. Va ser fins a una segona trucada, el 24 de novembre, quan es van oferir més dades, que la van poder trobar i arrestar els maltractadors.La Guàrdia Civil va trobar la noia i els seus fills amb. Tots ells van ser traslladats a l’hospital.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor