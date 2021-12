Disturbis a la discoteca Waka Sabadell. Sembla que la gent s'ha cansat de les actituds masclistes, racistes i homòfobes d'aquest local i avui s'han plantat. pic.twitter.com/S7VEUOBN7H — Joan Mangues (@jmangues) December 5, 2021

Ara mateix calma tensa a Sabadell després dels disturbis a les portes de la discoteca Waka. pic.twitter.com/PRSw4IzrLV — Lorena Sopena 📸 #NouBarris (@Occat93) December 5, 2021

🔴 Agressió racista per part de la seguretat de Waka Sabadell. Un jove ha rebut una brutal pallissa aquesta matinada després que els porters li neguessin l'entrada al local. pic.twitter.com/IZzcZWVOAD — Joan Gálvez Pausas (@joangalvezfoto) November 1, 2021

en protesta per les actituds masclistes, racistes i homòfobes d'aquest local, que ja venen de lluny. La gota del got es va vessar fa unes setmanes, quan els vigilants del local van agredir un jove colombià que hi volia entrar Aquesta matinada, desenes de joves han llençatcontra la discoteca. Els incidents han obligat a desplegar un ampli operatiu policial, que s'ha traslladat al lloc dels fets. La discoteca ha tancat portes i ha anunciat que no les tornarà a obrir fins d'aquí uns dies.La víctima que no va poder accedir al local fa unes setmanes assegura que no el van deixar entrar perquè eraLamotivacions racistes,.L'incident es va denunciar a leson es va difondre un vídeo de part de l'agressió. A les imatges es veu almenys dos vigilants propinant cops de puny i coces a una persona estirada a terra.

