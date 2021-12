​Gavi rep l'alta hospitalària després de patir una commoció en el partit contra el Betis

‼ COMUNICAT MÈDIC



Les proves realitzades al jugador Gavi han estat satisfactòries i ha estat donat d’alta hospitalària pic.twitter.com/HrmSVH3494 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 4, 2021

El jugador del Barçaha rebut l’després d’unes proves “satisfactòries”, segons ha informat el club en un comunicat. El migcampista va patir una petitacontra eli va haver de ser retirat amb llitera.La jugada va arribar al minut 32, amb el marcador encara amb empat a zero. Gavi va rebre una fortai va caure mig estabornit. En caure, va tornar a picar amb el cap contra la cama del lateral del Betis Héctor Bellerín. El jugador va patir un mareig però va continuar jugant.Al cap d’uns minuts va perdrei va tornar a caure a terra, marejat. Els serveis sanitaris van tornar a entrar al camp i van decidir retirar el jugador del terreny de joc, mig commocionat.Tal com especifiquen els protocols en una lesió com aquesta, Gavi va ser traslladast de seguida a unon li han fet les proves corresponents. El jugador va sortir de l’hospital amb l’alta unes hores més tard.El Barça ha tornat a acusar la falta d'efectivitat en els últims metres i no ha pogut impedir la, al seu propi camp, contra el Betis (0-1). L'equip del terrassenc suma 23 punts en 16 jornades –amb un partit menys- i buscarà recuperar-se de la derrota en el transcendental partit de Champions del dimecres vinent al camp del Bayern de Munic.

