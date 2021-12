Els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 58 anys queEls fets van passat el dimecres 1 de desembre quan el cadell va entrar en un camp de pomeres que té un restaurant a tocar.Ho va fer després d'escapar-se d'un habitatge proper. Aleshores, l'home el va disparar i va amagar el cos en unproper, on els Mossos van trobar-lo mort.Segons va explicar a la policia l'home en la seva declaració, va intentar fer fora el gos amb trets a l'aire, però va veure que no marxava i que, assegura,motiu pel qual el va disparar. Tot i això, l'home no presentava cap ferida.Ara els Mossos l'investiguen per un presumpte cas de maltractament animal.

