Marxa per l'absolució de Roger Aguayo, detingut en la vaga del 21-F del 2019

Unes 300 persones s'han manifestat aquest dissabte des de Calldetenes fins a Vic per reclamar l'absolució de, el jove detingut durant la vaga del 21-F de l'any 2019 en el tall de la C-25 a Gurb que ara afronta una petició de fins a 4 anys de presó per part dels advocats privats de dos agents dels Mossos d'Esquadra.Els policies li imputen un delicte d', un de desordres públics i dos de lesions. La fiscalia, per la seva part, ha reduït la petició inicial de dos anys a un any de presó per la suposada agressió als mossos.Per contra, el manifest deldefensa que "Aguayo va ser detingut injustament" i que "el tall de carretera va ser totalment pacífic".L'acció, que ha acabat amb un, forma part de la intensificació de la campanya de denúncia del seu cas. La previsió és que el judici se celebri el 15 i 16 de desembre a l'Audiència de Barcelona.En el manifest, llegit per dos portaveus que s'han identificat com a Maria i Oriol, s'ha assegurat que els agents de la policia catalana que acusen Roger Aguayo van arribar a acumular 53 dies de baixa. "Ens preguntem com pot ser que un grup de manifestants pacífics facin tant mal a un agent uniformat de dalt a baix com per estar tants dies de baixa", s'ha expressat des de l'escenari. En el mateix sentit, s'ha posat en dubte la versió policial després d'esmentar casos com els dels nou de Lledoners en què el procés judicial acaba en absolució per als acusats.La marxa s'ha iniciat a les cinc de la tarda a Calldetenes, el poble on resideix el jove acusat, i ha finalitzat a la plaça Major de Vic, al voltant de les set del vespre. La pancarta que encapçalava la massa clamava demanava acabar amb "els muntatges policials" i els càntics dels manifestants apuntaven als agents de la policia catalana també com a part de les "forces d'ocupació".Tot i que Aguayo no ha volgut intervenir en els parlaments que s'han donat a l'escenari, sí que ha format part de la manifestació. El jove defensa la seva innocència i ha deixat que sigui el grup de suport Pigot Negre, organitzador de l'acció juntament amb Alerta Solidària, qui hagi explicat el punt de vista de l'afectat.La petició dels mossos comporta dos anys per l'acusació d'atemptat a l'autoritat, dos per desordres públics, 3.600 euros de multa pels delictes lleus de lesions i 6.060 euros més responsabilitat civil. La postura de la fiscalia, al seu torn, rebaixa les demandes a un any de presó, 600 euros de sanció i 1.885 euros per la responsabilitat civil.Després de la protesta i els discursos a la plaça Major, dos dels membres de l'acció s'han enfilat al balcó de l'Ajuntament de Vic, han arrencat la bandera espanyola, l'han llançat a terra i l'han cremat. Aquesta acció, habitual entre les accions antifeixistes osonenques, ha estat aplaudida pels concentrats al lloc.Eva Pous, membre del col·lectiu, ha retret als agents denunciants les penes que demanen i els fets que atribueixen al jove encausat. Per l'advocada, el fet que les peticions de presó dels mossos siguin superiors a les de la fiscalia és "l'evidència de l'escarni que volen els agents contra els manifestants i com intenten criminalitzar la gent que es mou".A més dels organitzadors, entre els que s'han apropat a donar suport a Roger Aguayo hi havia representants destacats de la CUP i ERC, així com càrrecs municipals de Junts per Catalunya. La diputada cupaireha identificat el cas com un exemple de "l'acció repressiva de l'Estat en contra de la causa independentista i la llibertat d'expressió" i ha assegurat que aquests cops judicials es basen "en atestats falsos i en una desproporció monumental". Tot plegat per cercar "l'esgotament" i la manca de lluita, ha coincidit l'anticapitalista.Al seu torn,, qui ha estat alcalde de Prats de Lluçanès i secretari d'organització d'Esquerra Republicana des del 2014, ha expressat la "solidaritat antirepressiva" amb Aguayo i ha reivindicat el xoc contra "l'Estat que reprimeix". De la mateixa manera, ha descartat cap mena d'influència sobre aquest cas de la recent decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, de restringir les acusacions del Govern contra manifestants per mantenir-les únicament en els casos més clars. El representant republicà ha recordat que aquest cas és previ a aquesta nova postura del govern català.Amb el manifest presentat, l'entitat Pigot Negre presenta el suport a la causa de personalitats com la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana,; el president d'Òmnium Cultural,; el conjunt de diputats de la CUP al Parlament i al Congrés dels Diputats; així com diversos alcaldes i artistes de la comarca. El text, més enllà de reclamar l'absolució de l'investigat, demana també el retorn sense conseqüències dels exiliats i la retirada de totes les acusacions per part de la Generalitat que afecten activistes polítics, entre altres propostes.El cas d'Aguayo neix de la vaga del 19 de febrer de 2019, quan es va tallar la carretera C-25 durant cinc hores, des del matí fins al migdia. En aquella acció, diverses persones van resultar ferides durant l'actuació dels Mossos d'Esquadra mentre desallotjar el tall. A més, la policia catalana va detenir quatre persones, inclòs el jove que serà jutjat aquest desembre. Sobre els altres tres arrestats, el jutge va arxivar provisionalment la causa.Per contra, davant l'avenç de les acusacions contra el jove de Calldetenes, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Fonamentals va iniciar una campanya de suport pe recollir diners per sufragar la defensa del manifestant. Aquest mateix any, a més, Alerta Solidària i Pigot Negre han reflotat aquesta voluntat amb una nova iniciativa sota el clam "Aguayo absolució!". Més enllà de la manifestació d'aquest dissabte, també s'ha organitzat un concert aquest diumenge a la sala La Cabra de Gurb i una nit de monòlegs el cap de setmana següent per augmentar els fons de la caixa de solidaritat.

