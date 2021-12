Clara Prats alerta que «ens juguem les festes de Nadal» per la Covid

Altres notícies que et poden interessar

La investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC)ha alertat aquest dissabte del perill que l'increment de contagis de coronavirus s'acceleri pel pont de la Puríssima i l'increment de trobades socials associat a aquests dies de descans."Lesens les juguem cada dia. Si el pont ens accelerés de forma sostinguda el creixement, començaríem a patir a l’Atenció Primària i al sistema hospitalari", ha advertit en una entrevista a Via Lliure de RAC1.La investigadora contempla dos escenaris de cara a Nadal: o bé un"pel camí ràpid" o bé "pel camí llarg", que podria situar el sistema sanitari amb un problema: no hi hauria temps de buidar llits.La solució de la investigadora depèn d'alentir el creixement de contagis per donar marge que facin efecte les terceres dosis de la vacuna que estan rebent els majors de 60 anys.​​

