Els consells dels Mossos per evitar robatoris a casa aquest pont

Si marxes fora aquests dies, no ho diguis a tothom ni deixis evidències que seràs fora. I sobretot, recorda tancar tots els accessos per evitar que els lladres puguin accedir a casa teva #LlarSegura pic.twitter.com/LPocEcZKUt — Mossos (@mossos) December 4, 2021

Els Mossos d'Esquadra han aprofitat el pont de la Puríssima, en què milers de catalans han aprofitat per viatjar a segones residències, per recuperar els. La policia catalana recorda que cal evitar dir a tothom que es va de viatge.Per no trobar sorpreses desagradables a la tornada del parèntesi festiu, és important no deixar evidències que s'estarà fora de casa uns dies, com ara totes les persianes de la casa abaixades.Però sens dubte el que cal recordar amb més èmfasi és la necessitat de tancar correctament tots els accessos a l'habitatge er evitar que els lladres puguin accedir a casa.​​​

