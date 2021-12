Gossos, subsòl i drons per vigilar la seguretat del Palau d'Esports de Granollers

Un caporal dels Mossos amb un dels gossos de la Unitat Canina antiexplosius. Foto: Cedida

Alerta al subsòl i a le'spai aeri

. Així es diuen els tres gossos antiexplosius de la Unitat Canina delsque vigilaven aquest divendres alper garantir la seguretat del. La celebració de la cita mundialista implica un important pla policial per assegurar que no hi hagi cap incident de seguretat. Els gossos vigilentots els racons de l’interior del pavelló, des de la pista fins les zones pas, però també l’aparcament.En, caporal d'aquest unitat dels Mossos, ho explica: "Aquesta requisa ésde cada jornada perquè tot quedi net. Passem els gossos per interiors, exteriors, i aparcament. Ho revisem tot. A més, el personal ens informa si veuen alguna motxilla o qualsevol element fora de lloc".Durant un d'aquests reconeixements, els gossos oloren des de les graderies més pròximes a la pista, els vestuaris, les zones de pas, l'aparcament del pavelló i, fins i tot, entre els grans camions que utilitzen els nombrosos mitjans de comunicació desplaçats a Granollers.La unitat canina també vigila els hotels de les seleccions que formen part del campionat.A més dels gossos, la policia vigilaper descartar sabotatges o atemptats. En total, diàriament es vigilenal clavegueram situats a voreres però també als carrers. Cal descartar que hi hagi artefactes o elements sospitosos que puguin posar en perill el públic, les personalitats o, fins i tot, quan passen els autocars que transporten les seleccions. I, si se’n troben sense segellar, es tornen a tapar. De fet, l'equip compta amb la col·laboració del grup Tedax per si aparegués algun element sospitós.Els gossos i els agents del subsòl no són els únics protagonistes del dispositiu. Abans de cada partit, un dron de la policia vigila la part superior del palau i la zona aèria per descartar qualsevol element que pugui posar en risc el campionat. Es fa recerca d'elements sospitosos, però també d'alters drons que s'acostin a la zona.

