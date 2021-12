Protecció Civil activa l'alerta per fortes ratxes de vent

Amb previsió de vent fort 💨, assegureu correctament les decoracions nadalenques que tingueu en terrasses i balcons, o retireu-les si hi ha perill que puguin caure



Alerta pla #VENTCAT de #ProteccioCivil pic.twitter.com/31AcRO7ZCE — Protecció civil (@emergenciescat) December 4, 2021

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) davant la previsió d'un nou episodi "de fortes ratxes de vent" des d'aquest dissabte fins dilluns.Els forts vents s'intensificaran la matinada del diumenge i es mantindran fins al dilluns, ha informat Protecció Civil en un comunicat, en el qual també ha demanati en les activitats a l'aire lliure.També manté activa la prealerta del pla Neucat per la previsió de nevades a les comarques del Pirineu i Aran (Lleida), on es podran acumular fins més de 20 centímetres en les cotes d'entre 800 i 1.200 metres d'altitud.​​​

