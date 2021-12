Denuncien un cas d'abús laboral i sexual als comuns

Presumpte cas d'a Catalunya en Comú. Un militant de Santa Coloma de Gramanet, Carlos Rosales, va denunciar aquest divendres via Twitter que havia estat víctima d'aquests fets i n'havia informat l'organització, però la denúncia havia implicat per a ell "assetjament, qüestionament, encobriment, amenaces, vetos de participar en espais i revictimització", tot i que els comuns haurien reconegut els fets.Els autors, sempre segons Rosales, eren "persones de la direcció nacional de Catalunya en Comú" i també "membres de l’organització local". "Avui faig pública aquesta denúncia, per a mi, però també per aquest ideal que tenim d’un món millor, perquè mai més li pugui passar a ningú. No penso renunciar a la meva ciutat ni al meu espai polític per haver denunciat", afegeix en el comunicat.Catalunya en Comú ha afirmat en un comunicat que en conèixer el cas "es va activar de manera immediata el" i van emetre a resolució "que es va complir amb celeritat". A més, segons l'organització "es va oferir assessorament psicològic i jurídic, i es va garantir la confidencialitat del procés, tal com estableix el protocol i com va sol·licitar el denunciant". "Una vegada oberta la via judicial per ambdues parts, des de Catalunya en Comú volem expressar el màxim respecte per aquest procediment, en el qual col·laborarem en tot el que se’ns requereixi", conclouen.L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet, governat pel PSC i en què els comuns tenen tres representants, ha reiterat l'oferiment d'aplicar "el protocol de prevenció i actuació en supòsits d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, per tal que tots els mecanismes interns de protecció puguin ser desenvolupats". A més, ha manifestat que seguirà periòdicament com evoluciona "aquest greu cas" i ha reiterat el compromís de l’Ajuntament en la defensa de la integritat física i moral dels treballadors i treballadores.​​​

