Puigneró, sobre el ciberatac: «Ha estat d'última generació, no està fet per quatre aficionats»

Dues onades

"No m'agrada fer especulacions, però els atacs sempre persegueixen alguna cosa"

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals,, ha assegurat que elde la Generalitat ha estat "i el més potent d'enguany a Catalunya". "És evident que, tant pels coneixements com pels recursos econòmics. No és barat aquest ciberatac i", ha comentat Puigneró aquest dissabte als micròfons de RAC1.No obstant això, el vicepresidenti ha assegurat que l'ho investigarà "en els propers dies". En paral·lel, Puigneró ha volgut posar en valor com l'assalt informàtic"Pel ciberatac del 9-N del 2014 vam trigar tres dies a recuperar-nos. En canvi, el ciberatac d'ahir va ser quatre vegades més potent i el vam poder controlar en tres hores", ha insistit el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, que ha xifrat en"El més important és detectar-ho, prendre les mesures i recuperar ràpidament la normalitat. Sense l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya a hores d'ara estaríem com a la Universitat Autònoma", ha volgut deixar clar Puigneró, que ha detallat que el ciberatac–de denegació de servei- que consisteix en col·lapsar els servidors a través d'un augment exponencial del volum de tràfic."No va ser un atac de robatori de dades com a la UAB, sinó de denegació de servei. Es va", ha apuntat el vicepresident del Govern. De fet, es va tractar d'El Centre de Control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) va detectar l'inici de l'atac a les 18:55h de la tarda d'ahir divendres mitjançant els sistemes de monitorització existents. En aquell moment es va activar un comitè de crisi liderat per la Vicepresidència a través de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.Com part del protocol de resposta, des del comitè de crisi es van activar les contramesures necessàries per la mitigació de l'atac. Una vegada s'estaven aixecant tots els sistemes, es va tornar a produir una altra onada. Finalment, va ser a les 22.30 hores que es recupera la totalitat dels serveis i aplicacions de la Generalitat compromesos. Les anàlisis preliminars evidencienque fa arribar tràfic d'uns 350 Gbps (més de 100 vegades el tràfic habitual a la mateixa franja horària) dirigits contra els sistemes d'informació de la Generalitat. Les primeres avaluacions sospiten que es tracta d'un. En tot cas, ara s'està analitzant l'origen i motivació."No m'agrada fer especulacions. Quan avancin les investigacions podrem determinar amb més precisió", ha comentat Puigneró. "L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya mirarà de seguir les traces i en els propers dies o setmanes podrem donar més respostes.", ha corroborat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, que ha avançat que –segons la memòria de l'Agència de Ciberseguretat-. "1.000 ciberincidents van ser classificats com a menors i resolts ràpidament en qüestió de minuts, mentre que 20 van ser classificats com a greus i van requerir l'actuació de l'Agència de Ciberseguretat", ha conclòs Puigneró.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor