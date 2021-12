Marxa del pis perquè l'obliguen a despenjar la bandera LGTBI de la terrassa

Avui marxo de casa meva per tenir penjada la meva bandera LGTBI a la terrassa, ja que m'han obligat a despenjar-la. Obro fil: ⤵️ pic.twitter.com/GcXjnMA7rw — Marc Anguera Gisbert 🎗 (@marcanguera19) December 4, 2021

"Fa unes setmanes vaig rebre un email de la immobiliària on tinc el meu pis llogat dient que, perquè la propietat no volia que es pengés res a l'edifici ja que trencava amb la uniformitat de la façana". Així exposa a TwitterqueEl físic tortosí de 30 anys va intentar explicar la seva posició a la immobiliària amb un mail oni, sobretot, durant l'estiu, en. A més, el mail va acompanyat deque demostren aquestes agressions. "M'agradaria que la meva bandera serveixi de recull per a aquelles persones que han tingut por algun cop, i d'espantaocells per aquells intolerants", escriu Anguera.A més, en el mateix correu electrònic l'usuari va expressar que"Estaré encantat de deixar l'habitatge durant els propers dies i d'emprendre les accions necessàries ja sigui de caràcter legal o de difusió". La resposta de la immobiliària va ser de suport a l'afectat, però van recordar-li que traslladarien el missatge a la propietat.El cas va anar més enllà quan setmanes després lade l'habitatge va fer-li un truc a Anguera en què li va exposar que, tot i que, la bandera "trencava amb la uniformitat de l'edifici i". Així, l'usuari havia de treure la bandera per evitar mals menors, ja que el vanen rebre una notificació per l'incompliment del contracte.Anguera, respectant les seves paraules anteriors, va comunicar queI, aquest dissabte, el jove marxa del pis on no s'han respectat les seves conviccions, ja que, com ell diu al fil de Twitter, no té "cap dubte" que elde la retirada de la bandera és "".: encara hi haen aquesta societat, el que em referma en la meva reivindicació. L’únic objectiu d’aquest tuit és donar a conèixer la meva situació i deixar palès que la mevai", exposa Anguera al final del seu fil de piulades, en què també avisa que ja ha

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor