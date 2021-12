Ciberatac contra les webs de la Generalitat i la CCMA

Des de fa una estona la Generalitat està patint un ciberatac d denegació de servei 4 vegades més potent q l'històric ciberatac del 9-N de 2014. Algunes apps gencat i webs de la CCMA estan sent atacades amb molta virulència. @ciberseguracat està treballant x restablir els serveis. — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) December 3, 2021

Ciberatac a les webs de lai de la(CCMA) aquest divendres. Els portals web de, eli la resta de serveis vinculats als mitjans de comunicació públics catalans han estat els principals afectats, a més de webs vinculats als departaments i serveis del Govern.En entrar en qualsevol pàgina web de mitjans de la, hi apareixia el següent missatge: "En aquests moments no podem publicar continguts al portal web, a les apps mòbils i als televisors connectats. Esperem que la situació es resolgui aviat". Es tracta, segons expliquen a través de Twitter, de "".En la realitat, s'ha tractat d'un(DDoS) intencionat. Aquest tipus deconsisteix, de manera molt simplificada, en connectar molts dispositius a la vegada en un mateix servidor, de tal manera que acaba saturant-se i registrant problemes en el seu funcionament.Des de la conselleria de Polítiques Digitals han confirmat aquest ciberatac i han informat de l'activació de les contramesures per part de l'. L'atac afecta el nus de comunicacions de la Generalitat i les aplicacions que en depenen. Elprogressivament vora de les deu del vespre d'aquest divendres, allargant la incidència fins a un total d'aproximadament tres hores.El mateix conseller d'aquest departament i també vicepresident de l'executiu,, s'ha pronunciat sobre el ciberatac definint-lo com a "quatre vegades més potent que l'històric del", el dia de la consulta sobre la independència de Catalunya. El vicepresident també ha confirmat que encara es treballa per restablir els serveis.​​​

