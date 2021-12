Sanitat alerta que «augmenta l'evidència» que la variant òmicron s'escapa de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri deha advertit que "augmenta l'evidència" que la variant òmicron de la"esquiva la resposta immunitària originada per les variants prèvies i per les vacunes". L'avís es recull en l'actualització de l'Avaluació ràpida de risc d'òmicron publicada aquest divendres.L'informe, signat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), dirigit pel doctor, apunta que l'òmicron "és la més divergent genèticament" de les que s'ha detectat durant la pandèmia, cosa que "planteja unaque pugui estar associada amb una reducció significativa en l'efectivitat de la vacuna i més risc de reinfeccions”.Sobre això, els experts del CCAES detallen que "diversos" dels canvis en la seqüència que codifica la proteïna dede la variant òmicron, s'han descrit anteriorment i "estan associats amb l'escapament immunològic dels anticossos neutralitzants o altres propietats".Els especialistes citendescrita abans amb 20 mutacions en la proteïna S que "es va associar amb una fuita gairebé completa de la neutralització per a convalescents i vacunats". "Com que l'òmicron porta encara més mutacions al gen S en comparació amb la variant sintètica, s'espera un efecte molt significatiu sobre la neutralització", alerten els tècnics.El document tranquil·litza, però, sobre la gravetat dels casos, ja que explica que de tots els casos notificats aamb òmicron "la meitat van seri l'altra meitat va presentar". A més a més, no s'han comunicat casos amb malaltia greu, hospitalitzacions o morts.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor