El rànquing dels emojis més utilitzats d'aquest 2021

L'emoji de "" o "" (😂) es manté com el més utilitzat a tot el món durant aquest any 2021, en una llista sense grans canvis respecte del 2019 i en què la "" () és la figura que més ha augmentat el seu ús, passant de la 97a posició a la catorzena.Tot això sorgeix del, encarregat de llançar els estàndards de codificació de caràcters informàtics, entre els quals hi ha els emojis, i que aquest divendres ha publicat la llista de les, que ha comparat amb el rànquing anterior, del 2019.El símbol més utilitzat aquest any, "" (😂), es manté al primer lloc respecte a l'última llista -i representa el 5% del total d'emojis que s'envien a tot el món-, de la mateixa manera que passa amb el segon, el(♥).Per darrere, completant el, es troben altres emojis com "" (🤣) (passa del 4t al 3r), el(👍) (de 10è a 4t), la(😭) (del 8è al 5è), les(🙏), el(😘) (de 9è a 7è), la(🥰) (8è), la(😍) (9è) i la(😄) (10è).També augmenten en el seu ús de forma molt destacada el(🎂) (del 113 al 25) i el(🎈) (del 139 al 48). Unicode ha seleccionat també algunes tendències observades en els darrers mesos de l'any, com l'ús del símbol del(🚀) per representar progrés i canvis, el dels(💪) per indicar força o el(💐) per donar l'enhorabona.Des de Consorci Unicode també expliquen que la(🦋) és l'animal més utilitzat entre tots els, que lessón la categoria menys utilitzada malgrat ser la categoria més extensa i que l'emoji de la(🤸‍♂️) s'ha passat a fer servir com a símbol de felicitat.​​​

