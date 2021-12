Tall a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils per una esllavissada

⚠Línia Barcelona Vallès: Els trens de la línia S1 funciona entre les estacions de Plaça Catalunya i Sant Cugat a causa d'una esllavissada. #ServeiFGC #FGC pic.twitter.com/d6jGBqw5SQ — FGC (@FGC) December 3, 2021

Demà @FGC: Per obres de millora a l'estació de Terrassa... pic.twitter.com/7YhoJipZlh — Oscar (@oscarsvAJ) December 3, 2021

⚠️ Activem el Pla d'Emergència Municipal per una esllavissada que ha obligat a tallar la línia S1 de @FGC. Cap persona ferida. Els serveis d'emergències treballen per reparar el talús i restablir el servei. Hi ha un servei de bus alternatiu entre #Terrassa Rambla i Sant Cugat. pic.twitter.com/4hK4HJFjEd — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) December 3, 2021

als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La circulació de trens entre l'estació dede la línia(S1) està aturada a causa d'unaque ha tingut lloc poc després de dos quarts de cinc de la tarda.D'altra banda, a la mateixa S1 hi ha hagut una avaria de catenària que obliga a circular per via única entre Mirasol i Rubí.Es tracta d'unque surt de Terrassa direcció les Fonts on ha cedit el talús lateral i tones de terra han ocupat les vies. Els Bombers s'estan desplaçant fins al lloc dels fets per avaluar els danys, tot i que tot apunta que la restitució del servei anirà per llarg. Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat a conseqüència de l'esllavissada.Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa,, ha anunciat que activen el Pla d'Emergència Municipal. Mentre els serveis d'emergències treballen per reparar el talús i restablir el servei, s'ha organitzat un servei deentre Terrassa Rambla i Sant Cugat.​​​

