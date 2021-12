Les millors sèries curtes per veure durant les festes de Nadal

Cardo - Atresmedia Player (6 episodis)

El último gran robo - Filmin (4 episodis)

Patria - HBO (8 episodis)

El espía - Netflix (6 episodis)

The Loudest Voice - Movistar+ (7 episodis)

John Adams - HBO (8 episodis)

La infamia - Filmin (3 episodis)

Patrick Melrose - Movistar (5 episodis)

Generation Kill - HBO (7 episodis)

Godless - Netflix (7 episodis)

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Milers de persones hauran de passar les festes de Nadal confinats, aïllats o en grups reduïts a nivell familiar per l'expansió de la sisena onada a Catalunya. En aquests casos, les plataformes d'streaming comPrime són veritables refugis on es pot gaudir de pel·lícules, documentals i sèries., per mantenir la flama tot i viure una situació realment estranya per la pandèmia.Encara que els catàlegs són immensos,per a l'usuari quina sèrie començar. Potser per ser massa llarga, potser per haver-ne acumulat masses sense finalitzar. És per això queper poder començar i finalitzar durant el pont que se celebra aquesta setmana. De totes les temàtiques, gèneres i condicions. Vet aquí la tria dels 15 títols:La nova creacióés una de les propostes més refrescants del panorama televisiu del 2021. Interpel·la de manera directa aquella generació de joves nascuda durant la dècada dels anys 90, que ha evolucionat amb l'exposició a les xarxes socials, un masclisme en auge i una precarització absoluta. La sèrie se centra en una jove que, considera una presentadora model preciosa, decideix abandonar el món de la televisió per intentar gestionar els seus problemes i la inestabilitat emocional.són les principals protagonistes d'un nou repartiment encertadíssim per part dels Javis.Producció britànica d'un dels successos més importants del Regne Unit de l'última dècada: el robatori al dipòsit de seguretat deel 2015. Els lladres es van endur joies per un valor superior als 14 milions de lliures, escapant-se durant més d'un any de la policia. Aquesta minisèrie explica, fil per randa, tota la preparació de l'atracament que va ser duta a terme per... avis. El carismàtic i polifacèticlidera un grup d'actors de renom britànics en aquesta interessant proposta de la crònica negra anglesa.El pont és un gran moment per abordar una de les millors minisèries de la història de la televisió espanyola, un any després del seu monumental èxit. La història sorgida de la novel·la signada pertrasllada l'espectador a les profunditats del, en un moment d'auge del conflicte armat que es vivia al territori. L'explica a través de dues famílies que, de manera creuada, van patint les conseqüències directes i indirectes d'un enfrontament civil barrejat d'ideals polítics, decisions transcendentals i moments humants que donen una nova perspectiva a un moment històric.Un dels millors papers dramàtics del còmic. Aquesta ficció està basada en la vida de l'espia israelianaque va participar en diverses missions durant la dècada dels anys 60. Explica com es va convertir en agent secret del Mossad per espiar Síria sota el nom fictici deUna llarguíssima missió que, al llarg dels anys, el va portar a qüestionar-se si la seva lleialtat a la pàtria era més important que viure una segona vida en perill constant i lluny de la família.Ficció basada en un dels personatges més tèrbols de la història dels mitjans de comunicació dels Estats Units:. El fundador i expropietari de la Fox News és un dels grans culpables de la radicalització política del Partit Republicà als EUA. Interpretat per un Russell Crowe totalment mimetitzat, la sèrie presenta el monstre, la icona, el magnat i l'home mediocre que representava la figura d'Ailes.De les primeres presidències dels Estats Units se sol posar èmfasi en George Washington, el líder de la revolució, la independència i la consolidació dels fonaments de l'estat modern que avui coneixem.. El seu primer vicepresident i el segon president de la història. L'explicació històrica de com aquells britànics (d'origen nacional només) van acabar girant l'esquena a l'imperi per crear una democràcia.Una història crua, realista i necessària. Basada en la història real de tres noies joves que van ser, la minisèrie aborda una problemàtica cruel i silenciada en la majoria dels mitjans de comunicació. La sèrie exposa el fracàs de les autoritats per fer alguna cosa al respecte i la confrontació amb els prejudicis racials.és el protagonista d'aquesta sèrie, poc coneguda a Catalunya encara que el seu actor principal sigui tant conegut. L'obra britànica explica la història dramàtica d'un aristòcrata anglès que lluita per vèncer els seus dimonis interns i superar els problemes d'alcoholisme que li provenen d'una infància complicada amb un pare terriblement estricte () i una mare () que, com ell, bevia massa. La trama segueix Cumberbatch al llarg de les dècades de la seva vida, endinsant l'espectador en un descens als inferns de la vida del protagonista.i les conseqüències posteriors a l'Afganistan que s'ha fet mai. Basada en les cròniques i la novel·la escrita pel, la sèrie segueix un grup de soldats que van participar des de l'inici de la invasió del país del Pròxim Orient. És un retrat salvatge, sense pal·liatius, que trenca amb el romanticisme continu que es fa des de la ficció dels conflictes bèl·lics, i mostra un grapat de soldats completament desinhibits, amb personalitats molt marcades -a vegades terrorífiques- en una guerra crua i inhumana.Una de les millors minisèries que amaga la plataforma Netflix. Un repartiment espectacular en una història que barreja el clàssic western, una original història en un gènere mastegat i fortes pinzellades feministes en ple segle XIX.són els caps de cartell d'aquesta dramàtica (i bella) sèrie que delectarà la vista dels espectadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor