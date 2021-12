Sales de lactància i dutxes: així són els lavabos «de luxe» de Sants

L'ha incorporat aquesta setmana uns, gestionats per una empresa privada, amb servei de dutxa i sales de lactància, entre altres serveis, per una tarifa d'un euro.Les instal·lacions estan ubicades al costat de la, a la planta 0, i tenen 120 metres quadrats. Inclouen un punt per a revisió de salut, on es pot prendre la tensió, mesurar la freqüència cardíaca i la saturació d'oxigen a la sang, pesar-se, calcular l'índex de massa corporal (IMC) i mesurar-se.Lainclou canviador, microones i una butaca per a la mare i el nadó amb una cortina per crear un ambient confortable per alletar. A més, hi ha un tocador i miralls "motivacionals" amb informació sobre el temps i consells d'higiene, segons indica la companyia gestora del servei."Hem complert amb l'objectiu d'incorporarals nostres banys satisfent així el servei més demandat per part dels usuaris els darrers anys", explica Niels Bakker, director general de One Hundred Espanya, que ja gestionava uns altres lavabos de pagament a Sants i també gestiona uns lavabos "prèmium" a l'estació Puerta de Atocha, a Madrid.One Hundred va guanyar la licitació d'Adif Alta Velocitat per instal·lar lavabos a cinc estacions de tren (Barcelona Sants, Madrid Puerta de Atocha, Madrid Chamartín Clara Campoamor, Saragossa Delicias i Alacant), dels quals els de Barcelona són els segons lavabos amb dutxa que obren.​​​

