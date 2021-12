El TSJC conclou que la Generalitat va discriminar els policies espanyols durant el procés de vacunació

El(TSJC) ha fet pública aquest divendres la sentència que estima el recurs que van presentar dues organitzacions de lai lacontra elque denunciava una suposada discriminació dels agents dels dos cossos espanyols durant el procés de vacunació. El TSJC ha declarat nula de ple dret "la inactivitat mantinguda" per Salut, conselleria que aleshores encapçalava, "per resultar" i contrària a la. Així doncs, ordena que continuï la vacunació per a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional "en igualtat de condicions" que la resta de funcionaris que fan activitats essencials. També condemna la Generalitat a pagar les costes del procés.La sentència, de deu pàgines, sosté que la Generalitat "" en la protecció sanitària de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional respecte la dels Mossos. El tribunal critica que l'actuació davant la"no havia de ser passiva respecte la vacunació de funcionaris" i "molt menys encara evasiva o dilatòria". "Si aquest comportament es va selectivament, no pot sinó generar desconfiança i més encara entre els sectors directament afectats", diu la sala. En aquest sentit, el TSJC té clar que la Generalitat va incórrer en "inactivitat" respecte a la seva obligació d'assistència sanitària als dos cossos policials espanyols."Aquesta inactivitat va donar lloc a unrespecte a aquests cossos nacionals en relació amb els cossos policials autonòmics i locals, als quals es va subministrar vacunes de manera ràpida i eficient", detalla la sentència, que assenyala també que des que el TSJC va ordenar vacunar els agents -a l'abril, de manera cautelar abans d'aquesta sentència- Salut va accelerar significativament la vacunació d'aquests col·lectius fins a arribar al percentatge que ja havien assolit els Mossos i les Policies Locals setmanes abans.Salut sempre ha negat qualsevol discriminació. De fet, l'aleshores secretari de Salut Pública,, ara conseller de Salut, va se especialment dur davant la resolució del TSJC. "M'importa un rave quina és la professió que tenen", va dir davant les acusacions de JUPOL i JUCIL contra la Generalitat per no vacunar policies nacionals i guàrdies civils. "No discriminem mai per raons ni d'edat, ni de gènere ni de creença ni de res. M'és igual si és un mosso o un guàrdia civil", va dir Argimon visiblement molest. L'actual conseller va criticar també que, en un moment tan complicat, la qüestió es "polititzés i judicialitzés".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor