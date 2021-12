Biblioteca sobre rodes: 20 anys acostant la lectura als pobles

Servei personalitzat

Jose Antonio Montes a l'interior del Bibliobús La Mola. Foto: Anna Mira

La parada del Bibliobús a Rellinars. Foto: Anna Mira

Els bibliobusos en xifres

Del bibliobús a la bibliofurgoneta

Íngrid Plaza i Jose Antonio Montes són els responsables del Bibliobús La Mola. Foto: Anna Mira

Són les 12 del migdia i ahi regna el sol d’una tardor gèlida. Infants de l’escola pública d’aquest municipi del Vallès Occidental, pugen i baixen, entren i surten del Bibliobús amb la victòria entre les mans. Han agafat el llibre que buscaven per fer l’activitat escolar assignada. Mentre uns ja el fullegen impacients a la vorera que indica els horaris i els dies que lafa parada, altres encara remenen entre els centenars de publicacions que transporta, amunt i avall, el, que enguany celebra el seuLa idea de fer arribar biblioteques mòbils als municipis que no en tenien de fixes neix durant la. És aleshores quan es posa en funcionament un bibliobús que depenia delque servia els soldats republicans que lluitaven al front durant els anys 1938 i 39. Els llibres van ser un símbol de superació personal en circumstàncies adverses. El 24 de gener de 1939 l’últim viatge del bibliobús va servir per travessar la frontera i portar a lde la Institució de les Lletres Catalanes i les seves famílies.Als anys cinquanta i seixanta es van posar en marxa alguns bibliobusos per donar servei a alguns, l’Hospitalet i Esplugues. Però no va ser fins a l’any 1973 quan es va posar en marxa la primera biblioteca mòbil d’àmbit rural, a Berga. La renovació, l’any 1994 de l’actual, es va posar la primera pedra perquè un any després, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona engegués un pla per donar una alternativa bibliotecària a lesque no tenen obligació ni mitjans per mantenir una biblioteca fixa actualitzada.Una necessitat que en ple segle XXI encara perdura i, tot i que s’han adaptat a les noves tecnologies, elEn aquest sentit la directora del Bibliobús La Mola, Íngrid Plaza, explica que “et vas adaptant a les necessitats dels usuaris perquè quan va començar aquest bibliobús només tenia un ordinador amb accés al catàleg, i ara alguns ja tenenElla és del parer que “tot és complementari”. “Hi ha qui li agrada agafar un llibre físic però també hi ha qui prefereix descarregar-se’l a través de la”.Com les biblioteques convencionals, els bibliobusos ofereixen, accés públic a Internet, activitats culturals i de foment de la lectura. La necessitat, doncs, perdura i també ho fa la passió que els seus treballadors tenen per oferir, cada dia, un millor servei i de més proximitat a la població.El Bibliobús, en un espai de la. De bon matí l'Íngrid i el Jose Antonio Montes, que a més és el xofer-tècnic auxiliar, emprenen la ruta cap a la població de destí. En arribar, toca muntar la parada. Això vol dir aparcar a la zona indicada, endollar i connectar el vehicle al punt de llum, posar alguns llibres al seu lloc -que es poden haver mogut amb les corbes de les carreteres- i obrir la porta. Durant dues hores i mitja tots els veïns del poble en qüestió tindran l’oportunitat de remenar entre elsque s’exposen a l’interior del vehicle.Els bibliobusos estan pensats per oferir servei a la població en general però els professionals asseguren que el col·lectiu que els costa més de veure són els joves. Durant l“però tornen a venir quan estan a la universitat o tenen fills”, apunta Montes. “Els joves s’adapten més amb les tecnologies noves i els és més còmode”, afegeix Plaza.Una de les característiques d’aquestes biblioteques mòbils és laque donen als usuaris. “Fem moltaque ara sembla que estigui de moda, però ho hem fet tota la vida”, diu la directora de La Mola. L’atenció a l'usuari és un valor afegit i fins i tot “a vegades ja sabem els gustos que té cada persona i arribem a fer”. Cada bibliobús disposa d’un pressupost amb un lot tancat de llibres i un altre pressupost per la compra directa a les llibreries a més de disposar de tot el fons de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació.Ja són dos quarts d'una i els menuts surten de l'escola. És el moment quan lesi submergir-se en noves aventures. Una de les mares de dues nenes de quatre i nou anys, la Isabel, explica que elles "ho fan servir moltíssim". "La iniciativa per mi és genial perperquè aquí pots demanar el que vulguis i t'ho porten, sigui quin sigui el llibre i estigui on estigui".Per ella i també per l'Eva, una altra de les mares que aprofiten perquè els fills entrin en el bibliobús abans d'anar cap a casa, és una "molti generar hàbits en el préstec".Enguany el Bibliobús La Mola i el Cavall Bernat fan 20 anys i són dos delsPresten servei a 110 municipis amb una població total de 162.489 habitants. Va ser el 25 de novembre del 2001 quan la Diputació de Barcelona va signar convenis amb municipis del Bages, l'Anoia, el Berguedà, el Vallès Occidental i Oriental i el Baix Llobregat per posar en funcionament els dos bibliobusos.Pel que fa a les característiques dels vehicles, transporten unaentre els llibres, el material audiovisual, el mobiliari o l’equip informàtic. A banda de Rellinars, el Bibliobús La Mola també dona servei a Castellgalí, Castellví de Rosanes, Monistrol de Montserrat, Sant Llorenç de Savall, Santa Maria de Martorelles, Ullastrell i Vallromanes. Cada dia de la setmana al matí a un lloc i a la tarda a l’altre. Carretera amunt i carretera avall i unaper acostar la lectura a tots els racons.Un dels projectes amb els quals treballa actualment la Diputació de Barcelona és amb la posada en marxa de les, un concepte que parteix del bibliobús però pensat per donar servei als municipis amb. Seran vehicles de dimensions més petites que oferiran els serveis de biblioteca però sense poder-hi entrar si no, a l’exterior, com un foodtruck. Aquest projecte podria posar-se en marxa els pròxims anys i permetria beneficiar a 53 pobles de la Diputació de Barcelona.Mentre el Jose Antonio i l'Íngrid comencen a recollir papers per emprendre, de nou la carretera, ell recorda una de les anècdotes dels deu anys que fa que condueix bibliobusos per Catalunya. "Érem ai de sobte va començar a nevar. Jo vaig marxar de seguida perquè aquests autobusos no porten cadenes i vaig arribar a Terrassa sense problemes però l'Íngrid, que va marxar amb el seu cotxe, va quedar atrapada a l'autopista".Malgrat situacions puntuals, ambdós expliquen que gairebé mai han tingut males experiències. “”, afirma Montes. En un tres i no res, acaben de deixar-ho tot a punt per engegar el motor i seguir la ruta cap a Monistrol de Montserrat.

