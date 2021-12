El PSC planteja restar poder a la presidència del nou consell de la CCMA

Refundar "Fox3"

No s'ha entrat en debat de noms

Renovacions més enllà de la CCMA

Ja s'ha convertit en tradició als debats de política general. I l'últim, a finals de setembre, no va ser l'excepció. Es van aprovar, a instàncies dels comuns i de la CUP, mocions demanant, caducat des de març de 2018 i amb només quatre dels sis membres que tenia. El compromís dels partits és fer-hoi les negociacions ja són formals iCal acordar-lo, segons la llei de la CCMA reformada el 2019, per una majoria de. És a dir, són imprescindibles -i per ara únics actors en la negociació- el. Els socialistes no esperen la presidència -ara, però hi posen condicions: pretenen que la presidència de l'ens gestor de TV3 i Catalunya Ràdio tingui. La idea és que siguii els seus consellers puguin també "governar" la principal empresa pública del país encara que no la presideixin.Així ho han explicat adiverses fonts socialistes coneixedores de la negociació. El PSC és el grup majoritari de la cambra i per això volen proposar tres dels set membres del nou consell de la CCMA. ERC i Junts, que en tindrien dos cadascun, no hi posaran problemes malgrat que en algun moment havia estat damunt la taula, atès el "triple empat" a escons dels tres actors en joc, 34, 33 i 32 escons respectivament, que el setè membre del Consell fos per, ja fossin els comuns o la CUP. No se'ls ha convidat, però, a ser a les negociacions i, per tant, cal preveureFormalment, el PSC demana presidir l'ens, però el partit que en uns dies lideraràsap que no li tocarà i que se l'asseguraran els partits del Govern. En els acords (no públics) entre Esquerra i Junts, la presidència està. Fins ara l'havia ostentada Junts, primer ambi després amb, al càrrec en funcions des que Duart va marxar el 2018 de número dos d'Interior, quan pensava que el seu mandat a la Corpo tenia els dies comptats. Duart va ser destituït per Miquel Sàmper i fa unes setmanes que l'exconseller Miquel Buch l'ha repescat com aEls socialistes han situat(Illa l'ha titllada diverses vegades "Fox 3") en els darrers mesos i volen fer notar que són el primer grup a la cambra i deixar empremta en la negociació. En aquest sentit, expliquen que participaran de l'acord amb ERC i Junts side gestió per als mitjans públics. Hi ha acord que la CCMA necessita una "refundació".Els objectius, però, són molt diferents. Els socialistes la volen menys "esbiaixada" cap a l'independentisme i menys deficitària -els pressupostos de 2022 hi destinen, una quantitat que ha minvat força en comparació al darrer pressupost del govern Montilla, que va ser de 331-, i els sobiranistes volen "revolucionar-la" per convertir-la en unentre els joves i que estiri del carro del sector audiovisual.El PSC proposa que els seus consellers tinguin tambéque els permetin controlar àrees de gestió de la CCMA. La llei actual de la Corporació preveu amplis poders a la persona que ocupi la presidència, que té vot de qualitat en cas d'empat i que és qui convoca les reunions del consell. Ara, el president coordina també les comissions de treball,. La presidència pot delegar en els consellers o en el vicepresident algunes de les seves funcions, i el PSC pretén que aquesta sigui una pràctica molt més habitual.Amb la reforma de la llei hi ha coses que segur que canviaran. Es passa, el consell ha de seri el president no l'escullen els consellers, que han de tenir trajectòria professional en el sector, en la seva primera sessió sinó el Parlament. Segons fonts coneixedores de la negociació, els partits encarai el debat se centra en com ha de funcionar la CCMA, "en les línies generals que hem de poder pactar", explica el PSC. Fa tres anys el Consell va estar a punt de renovar-se, però Ciutadans es va fer finalment enrere i es va aparcar.El nou consell no escollirà directament, a diferència del que passava ara,. En el darrer "repartiment" Junts (abans CDC) va proposar el director de la televisió () i ERC el de la ràdio () i, fins i tot, van acordar també els caps d'informatius dels dos mitjans. Ara, el nou consell haurà de convocar un concurs obert per triar els directors per garantir-ne més independència política.serà una de les primeres tasques. Els nous consellers hauran de passar un hearing alper presentar el seu projecte per als mitjans públics i avaluar-ne la idoneïtat.I aquesta és també una altra de les claus. No només està en funcions el consell de la CCMA. Ho estan més de 20 organismes . No serà, lògicament, possible acordar-los tots abans d'acabar l'any però PSC, ERC i Junts aspiren a un. Cap dels implicats vol aparèixer només amb un acord per repartir-se la gestió dels mitjans públics. Com a mínim hauran de pactar també el CAC perquè els implicats assumeixen que seria "surrealista" que el Consell de l'Audiovisual (que només té tres dels seus sis vocals i on hi ha majoria unionista) hagués d'avaluar el nou consell de la CCMA.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor