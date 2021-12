La premsa comarcal es reivindica com «la millor eina per a la normalització lingüística»

L'(ACPC) ha celebrat avui la vuitena edició del Dia de la Premsa Comarcal al Movistar Centre de Barcelona; una jornada de networking entre editors, dircoms, publicistes i alts càrrecs públics que ha aplegat a una seixantena de professionals.L'acte l'ha conduït el periodista, i als parlaments, el president de l'ACPCha explicat que el Dia de la Premsa Comarcal és "un reconeixement als editors que han fet premsa comarcal al llarg de més de cent vint anys en aquest país. Fer premsa comarcal no és fàcil, però hem demostrat que som capaços de superar tota mena de crisis. I aquest 2021 estem de celebració, ja que fa quaranta anys a Canyamars vam crear l'ACPC, una entitat que llavors era una il·lusió, però que avui en dia s'ha convertit en una necessitat: penseu que arribem a tots els pobles de Catalunya i que som la millor eina per a la normalització lingüística del país".La jornada comptava amb dues ponències estel·lars, la primera ha anat a càrrec de la cuineraamb Rere el taulell. L'empoderament de les dones en el món de la restauració; on ha explicat els inicis empresarials de la seva nissaga, des de la Fonda Europa de Granollers a mitjans del segle XVIII fins a arribar a l'actualitat a través dels seus avantpassats, i específicament, a través de les dones de la família. "És a través de les dones cuineres de la família que vam rebre el més important de tot, i que no és el patrimoni econòmic, sinó que els valors: tenacitat, valentia, emprenedoria, pragmatisme, arrelament i esforç".I la segona xerrada era de l'economistaamb l'explícit títol Els cinc problemes de l'economia espanyola. L'economista ha explicat que "el primer problema és el quadro macro-econòmic" i ha explicat que molts dels indicadors que manega el Govern no són reals. El segon problema ha dit que és "el saldo dels comptes públics", i a través de gràfics ha explicat com el dèficit és molt superior als ingressos i ha vaticinat que es "retallarà la despesa pública". El tercer problema ha dit que "és el deute" i ha ensenyat l'augment vertiginós de l'endeutament públic "però sobretot del privat". El quart problema "són les pensions" i a través de xifres ha explicat la inviabilitat de l'actual sistema. I el darrer problema és la productivitat, ja que totes les prediccions indiquen que l'economia espanyola quedarà estancada a les dècades vinents. Becerra ha afegit un darrer problema que és "l'economia regional" i ho ha exemplificat amb les balances fiscals entre les comunitats que aporten i les que reben.Avui també s'ha fet la presentació a Barcelona (ja fa dies que es presenta arreu de Catalunya) del llibre, que ha editat l'ACPC en motiu l'efemèride i que ha presentat el seu autor, l'historiador Lluís Costa. En finalitzar l'acte s'ha lliurat un exemplar del llibre a cada un dels assistents.En l'àmbit institucional, el secretari de Difusió de la Generalitat,, ha fet explicat que "la Premsa Comarcal demostra tres coses per sobre de tot: capil·laritat al territori, el valor de professionalització de la comunicació i la defensa que es fa de la llengua arreu de Catalunya"; mentre que el secretari de Mitjans de Comunicació,, ha explicat que "hem de ser optimistes", ja que està ple d'emprenedors a la premsa que "com vosaltres, amb valor, fan mitjans en català".El Dia de la Premsa Comarcal va ser instaurat l'any 2014 per l'ACPC amb la intenció de reivindicar un model de comunicació que genera 850 llocs de treball a tot el país i compta amb més de 160 capçaleres de paper i digitals, i que aposta per continuar creixent mantenint el seu compromís amb la informació de proximitat. En cadascuna de les edicions anteriors la jornada va aplegar més d'un centenar de professionals del món de la comunicació i va comptar amb les intervencions de reconeguts ponents com Jaume Roures, Iñaki Gabilondo, Antoni Bassas, Cristóbal Colon, Sor Lucia Caram, Lluís Bassat, Josep Roca, Jordi de Miquel o Ramon Besa, entre d'altres.

