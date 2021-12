​Adjudiquen les obres del tram Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterrani

ha adjudicat les obres d'implantació de l'ample estàndard al tram entre. Els treballs es dividiran en dos contractes, un per al tram Castelló-Vinaròs i l'altre per al. En total, l'adjudicació s'eleva fins als 66,6 milions d'euros que es repartiran entre lesTotes dues companyies tenen un termini de 18 mesos per executar les obres de la via i electrificació. Segons Adif, es tracta d'una de les actuacions amb major rellevància per al desenvolupament del. Les obres canviaran l'ample del tram, que passarà de ser de 1.668mm a 1.435mm.En el cas del tram entre, les obres també inclouran noves rampes que s'ubicaran al final de l'andana a les estacions d', l'i l'. A la vegada, també s'ampliarà l'andana d'aquestes tres infraestructures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor