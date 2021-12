La Moncloa assegura que la negociació de la llei de l'audiovisual amb ERC «avança a bon ritme»

"Les". Així defineix la Moncloa la interlocució ambsobre ladesprés que els dehagin optat per no presentar una esmena a la totalitat als pressupostos al Senat . Segons la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, hi ha una "coincidència" a l'hora de defensar que Espanya ha d'esdevenir unque generi riquesa i ocupació i que s'ha de "posar en valor" les llengües cooficials.De fet, Rodríguez ha aprofitat la vigília del pont de la Constitució per subratllat que totes les llengües fan de l'Estat un país "més unit i ric". L'objectiu, ha dit, és millorar la llei a partir de lesque es pactin i que ERC assegura estar elaborant per tal de garantir que totes les plataformes tenen l'obligació de garantir un. Les reunions, ha subratllat, s'estan produint des del moment en què la Moncloa va aprovar el projecte de llei.Preguntada sobre si finalment aquelles que no tenen la seva seu a l'estat espanyol, com, hauran de complir aquesta quota inicialment anunciada, la portaveu ha esquivat entrar en noms concrets de plataformes. "Aquesta és una llei per avançar en la disposició del govern per fer d'Espanya un hub audiovisual", ha insistit, però sense fer tampoc referència a les instal·lacions de, a Madrid.Justament aquest divendres, Netflix ha assegurat que respectarà les quotes de català, basc i gallec que fixi la nova llei de l'audiovisual espanyola. Ho ha afirmat el, en una entrevista a El País, on ha dit que "encara que sigui aviat per valorar de manera definitiva el projecte de llei", compliran amb la legalitat establerta a l'Estat perquè "les normes estan per sobre de tot". I ha afegit que, des de Netflix, "els interessa el talent en qualsevol idioma".Ávalos ha reafirmat l'aposta del gegant de l'audiovisual per Espanya. "És ferma. La diversitat geogràfica, cultural i de talent és realment impressionant", ha reblat, després de recordar que Netflix ha rodat en tretze autonomies., que resten pendents per adaptar-se a la nova normativa estatal.Preguntat sobre quina part del catàleg està traduït, subtitulat o doblat, a llengües oficials, el vicepresident de contingut original de la plataforma ha explicat que. "No podria dir-ho, perquè no ho dividim amb idiomes", ha precisat. En tot cas, les xifres de contingut en català al servei de Netflix a l'estat espanyol és fàcil de comprovar:

