Junqueras demana al TC que suspengui la seva pena d'inhabilitació

Llepaculs.....

Per Samurai el 3 de desembre de 2021 a les 14:17 0 1

Los catalanes renegados, esos que contratan en todas las televisiones nacionales y privadas para echar pestes de Puigdemont, Torra y todo lo que huela a independentista, no los queremos en Catalunya. Aquí sobran todos. Que se vayan con su rey a Madrid a engrosar esa parte de Spanyistán garrula e inculta que tanto nos odia.... Democracia? ... Pues va a ser que no. De un Estado de Desecho represor no se puede esperar nada bueno..... El "ordeno y mando" de la postguerra sigue vigente... En Spanyistán la mafia monarquica, los fascistas y los corruptos tienen "patente de corso", se les protege y aplaude apoyados incondicionalmente por esa deplorable judicatura que come de su mano..... No habéis visto a Felipe González juzgado por los GAL. Ni a Aznar juzgado por mentir sobre el atentado de Atocha el 11-M o sobre la guerra de Irak. No habéis visto a Rajoy juzgado por cobrar en X y haber sido el cabecilla de un Partido Podrido, el más corrupto de la UE. Pero tenemos PRESOS POLÍTICOS desde hace años por manifestarse cívica y pacíficamente y habéis visto a Torra ser inhabilitado por poner una pancarta en un balcón...... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!