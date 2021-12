Almenys 13 ferits en un incendi al polígon de l'Arboç

Imatge de l'incendi, al polígon de l'Arboç. Foto: Bombers

#bomberscat donem per CONTROLAT l'incendi de #lArboç.

Continuem treballant a la zona fent tasques de remat dels punts calents. pic.twitter.com/lISSgmuToa — Bombers (@bomberscat) December 3, 2021

aquest divendres al. L'empresas'ha vist afectada per un foc que ha deixat, per ara,, quatre dels quals. A més, ha provocat danys materials contra. Els veïns de la zona i els treballadors han alertat d'una gran columna de fum negra que ha sortit d'aquesta companyia que es dedica a la manipulació de materials inflamables com ara dissolvents, olis i altres materials derivats.Protecció Civil ha activat en fase dei els Bombers hi han enviat onze dotacions. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques hi ha desplaçat dos helicòpters, deu unitats terrestres especialitzades i tres unitats de logística.Tot plegat ha començat a les onze del matí a l'aparcament entre dues naus industrials del carrer Tallers, al polígon Foix, ambEls Bombers treballen en l'extinció del foc i fent tasques de protecció per evitar que es propagui a altres instal·lacions properes.Segons fonts de, abans de les dues de la tarda s'ha donat per controlat el foc i per tancat el balanç de ferits. Els 9 ferits lleus han estat donats d'alta, mentre que els altres quatre continuen en observació. Els Bombers estan treballant fent tasques de remant dels punts calents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor