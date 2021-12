L'espanyolisme, l'altre damnificat del procés

El PSC no segueix

La fugida de Manuel Valls

Vox, el partit més fort del bloc espanyolista

Ciutadans, en fallida

El PP, presoner dels conflictes interns

Que el sobiranisme mostra senyals de cansament és un fet evident. Que lapateix de força contradiccions, també. El debat de pressupostos al Parlament ha ensenyat les nafres d'un bloc independentista poc solidificat i que busca un full de ruta compartit.Però no es pot dir que l'espanyolisme estigui travessant un millor moment. Ans el contrari. Amb un PSC allunyat del que va ser el partit de, però que tampoc es vol barrejar amb el sector dur de l'unionisme, l'escenari que mostra el conjunt de forces espanyolistes és deEl bloc de latenia en la passada legislatura. Ciutadans regnava amb comoditat, amb 36 escons per només 4 del Partit Popular.. El bloc dur va quedar, un resultat que hauria de fer reflexionar, però que fins ara no ha generat cap inflexió en els missatges que emeten les diverses forces d'aquest àmbit.Tot i així, hi ha moviments sensibles en el camp espanyolista, que busca la seva reestructuració, però sense canvis de discurs. Es parla molt aquests dies de refundacions, reestructuracions i noves plataformes electorals . Així està el panorama de l'espanyolisme intransigent després de les eleccions catalanes i de l'de la Generalitat.Des del moment que el procés ha perdut impuls, i després de l'arribada dea la Moncloa amb el vot de forces independentistes, elha abandonat el bloc unionista dur per buscar un tercer espai. Ja fa temps que el socialisme catalài d'això en dona mostra la seva fredor davant un tema tan sensible com el de la llengua. S'ha vist amb el pols entorn de la llei de l'audiovisual. Però, amb tot, el PSC s'ha situat en un terreny d'que li ha anat electoralment bé (va arribar en primer lloc en les eleccions del 14-F). Una dada significativa és que, malgrat els atacs que rep de la dreta unionista, el PSC pot mostrar els seus escons, 33, que superen amb molt els 20 que sumen Vox, Cs i PP.Ha estat un dels fracassos més grans de l'unionisme. Arribat a la política catalana en, en una mostra de provincianisme sense parangó d'un sector de les elits econòmiques,havia de salvar Catalunya de l'independentisme i conquerir l'alcaldia. El seu ego mal administrat, un llenguatge jacobí que ni tan sols a França ven electoralment, Valls no va connectar mai amb el mainstream de la societat catalana.No tan sols va fracassar en la batalla de l'alcaldia, sinó que el seu grup ja es va fragmentar abans de la seva constitució. Valls va presentar com a gran èxit haver facilitat la reelecció d', a qui els valedors de l'detesten tant -i ara potser encara més- que a l'independentisme. El seu epíleg ha estat tornar a França , però ni tan sols està clar que a Valls sempre li quedi París.La crua realitat de l'espanyolisme és que la seva principal força al Parlament és, amb. Un fet que posa en una posició molt difícil la resta de forces d'aquest espai, ja que els col·loca davant el fet d'una possible aliança amb l'. Es traspua el xoc entre els qui no en volen ni sentir a parlar d'una aproximació amb Vox, els qui mostren incomoditat, com va expressar Carlos Carrizosa en una entrevista recent a NacióDigital , o els qui opten per sumar amb els deEn la presentació d'unfa unes setmanes, un dels seus impulsors, l'exdiputat del PP Joan López, va apostar per integrar Vox en una nova plataforma electoral . Però és impensable que tots els dirigents del PP i de Ciutadans acceptin entrar en un experiment així. Les paraules d'Ignacio garriga al parlament d'aquesta setmana, reclamant la fi de l'autonomia i, han recordat quines han de ser les línies vermelles d'unes forces que siguin democràtiques.El partit d'Inés Arrimadas no aixeca el cap. Elva certificar la davallada que pateix arreu. El partit que havia assolit 36 escons el 2017, quan va aplegar el vot útil del constitucionalisme, ha caigut víctima de l'estratègia erràtica de la direcció, entre l'aposta per ser unacom a força primera de la dreta espanyola. No ha aconseguit ni una cosa ni l'altra. Ara, Ciutadans es troba reduït a 6 escons, amb un sector crític actiu i sent víctima de l'opa hostil del PP en tots els territoris després del nyap de laArrimadas, però, no modula el discurs. Fa uns dies, en un acte a Barcelona, amb Cayetana Álvarez de Toledo , competia amb la diputada del PP en intransigència i alertava contra tot "apaivagament" davant del sobiranisme. "No hi ha mitges tintes", va exclamar. Quan es tracta de Catalunya, Ciutadans és incapaç de capgirar la seva posició d'extrema duresa. Totes dues van parlar de la necessitat de, senyal inequívoc de crisi existencial en aquest sector.Elno ho té molt millor. Ferit greument per la gestió de la, ha perdut contacte amb els sectors empresarials, d'una banda, i de l'altra ha anat cedint sòl electoral als qui exigien amés duresa, fos per anar a Ciutadans, fos per votar Vox. L'ascens de l'extrema dreta li ha impedit beneficiar-se plenament del desgast de Ciutadans, que a Catalunya més aviat havia mossegat la base electoral del PSC.ha de gestionar una situació endimoniada i fer-ho tan sols amb 3 diputats. Els sectors del PP tradicional, des del fernandisme -ara reforçat amb la figura de l'exalcalde de Castelldefels,- a, el miren amb recel. Més preocupant per ell és que tampocl'avala. Aquests dies, només una díscola com Álvarez de Toledo gosa defensar-lo. Un suport que no és clar que el beneficiï. A tot això s'afegeix que no està clar que del lideratge de, molt qüestionat en sectors del partit, li puguin arribar reforços.

