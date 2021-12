La dosi addicional que s’està administrant és de Moderna o de Pfizer, indiferentment de la vacuna que s’hagi rebut.

La dosi addicional és recomanable perquè, tot i que les vacunes contra la Covid-19 proporcionen una resposta immunitària molt efectiva.

Elha obert la vacunació de lesa totes les persones de. S’afegeixen d’aquesta manera als, que actualment ja estaven rebent aquesta dosi addicional. També s’està administrant al personal sanitari i sociosanitari i a les persones residents en centres sanitaris i sociosanitaris diferents a residències de gent gran.Per accedir a la vacunació, es recomana a la ciutadania que demania través del portal http://vacunacovidsalut.cat , des d’on es pot. De fet, Salut ha habilitat arreu del territori una trentena de punts de vacunació poblacional contra la Covid-19, que s’afegeixen d’aquesta manera als CAP. Tot i que els destinataris de la dosi de record poden acabar rebent un SMS convidant-los a la vacunació, es recomana demanar cita prèvia a través del web per facilitar la gestió de l’operativa.La dosi addicional que s’està administrant és de Moderna o de Pfizer,. De fet, s’ha comprovat que totes dues vacunes, tant la Moderna com la Pfizer, tenen una eficàcia molt elevada, independentment de la vacuna que s’hagi rebut en l’aplicació de la pauta completa (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen).Per rebre la dosi de record, cal que hagin passat sis mesos des que es va rebre la segona dosi, en el cas d’haver rebut els vaccins de Pfizer o Moderna, o de 28 dies si són ciutadans amb patologies prèvies. Si s’ha rebut les dues dosis d’Astrazeneca o la dosi única de Janssen, han de passar tres mesos per poder rebre ara la dosi de record. En el cas que s’hagi passat la infecció de la Covid-19, es pot sol·licitar la dosi addicional des del moment en què hagin desaparegut els símptomes de la malaltia.Laperquè, tot i que les vacunes contra la Covid-19 proporcionen una resposta immunitària molt efectiva, algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, disminueixen aquesta protecció. És el cas de les persones grans i les persones immunodeprimides o amb patologies, les quals tenen un sistema immunitari més debilitat.El Departament de Salut fa una crida a la població perquè es vacuni, tant les persones que poden rebre ara la dosi addicional i, molt especialment, totes aquelles que encara no estan vacunades. Cal recordar que li 6,2 vegades més d’entrar a l’UCI. En el cas de la població general, no estar vacunat multiplica per 2,3 la possibilitat d'acabar a l'hospital i per 4,2 el risc d'ingressar a l'UCI. Vacunar-se, doncs, és el millor que es pot fer per evitar l’ingrés hospitalari o l’ingrés a l’UCI.La vacunació contra la Covid-19 té com a objectiu protegir tota la població del virus per evitar casos de malaltia greu, Covid persistent, ingressos hospitalaris i a les UCI, i morts.Les franges d'edat per a l'administració de les dosis addicionals de la vacuna contra la Covid-19 aniran baixant a mesura que el Consell Interterritorial de Salut les vagi aprovant.

AMB EL SUPORT DE

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor