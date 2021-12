Barcelona recupera l'espectacle de Cap d'Any a Maria Cristina

Altres notícies que et poden interessar

Per segon any consecutiu, Barcelona no tindrà una celebració multitudinària de, però sí que celebrarà un espectacle per donar la benvinguda a l'any 2022, els detalls dels quals es coneixeran en els pròxims dies. Serà a l’avinguda de la Reina Maria Cristina, com era tradicional abans de la pandèmia.Barcelona no preveu restringir el trànsit durant Nadal ni tampoc regular els fluxos on pot haver-hi aglomeracions de vianants, com ara en eixos comercials. Per contra, sí que es reforçarà el transport públic i es posarà en marxa unque durant les vacances nadalenques comptarà amb un 15% més d'efectius que les mateixes dates el 2020.La regidora de Mobilitat,, ha explicat que els barcelonins tindrani als eixos comercials i ha confiat que el reforç de la mobilitat ajudi també en l'aposta pel comerç local.En concret,els dies festius d'obertura comercial i també durant les festes nadalenques. Bonet ha recomanat als ciutadans que optin pel transport públic, ja sigui per la compra de regals, pel lleure o per qualsevol altra activitat. "És la forma més eficient de moure's", ha dit. Si hi ha ciutadans que no tenen alternativa i han d'utilitzar el vehicle privat, Bonet ha recordat que l'opció més eficaç per planificar un desplaçament és fer servir l'aplicació SMOU.​​

