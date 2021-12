Incertesa als hotels amb el passaport Covid: no cal tenir-lo per dormir, però sí per consumir

Què diuen els hotels?

Aquest divendres sí. Després del caos informàtic de la setmana passada i les cues infinites que es van generar per accedir al portal de La Meva Salut, s'ha reactivat l'ús del certificat Covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències de la gent gran . Els restauradors es queixen i els gimnasos pateixen baixes, i hi ha un sector que no sap què fer.Tot i que les directrius són clares, i el passaport sanitari només és necessari en quatre activitats, la seva aplicació genera, sobretot,. Els clients que s'hi allotgen, per ara, no han de presentar cap mena de certificat, ni tampoc acreditar-se amb tests negatius, però els impediments arriben quan volen esmorzar a la zona habilitada, prendre un cafè a la cafeteria o beure's un còctel al bar. I, per descomptat, si volen gaudir de l'oferta gastronòmica que els ofereix l'hotel.En una ciutat on molts hotels alberguen grans restaurants al seu interior, com passa en el cas dels restaurants amb estrella Michelin, els dubtes són generalitzats entre els treballadors. A les recepcions es pregunten, els responsables dels esmorzars pateixen per si, i,amb els clients a quiel certificat per esmorzar i repeteixen a dinar, se'ls ha de demanar que el mostrin de nou?Molts dubtes i, per ara, poques respostes. Des delhan enviat un mail als diferents establiments explicant-los la normativa, però hi ha qüestions que no queden resoltes. Què passa amb elsallotjats queen orde i volen, perquè ho tenen inclòs en la tarifa contractada? Se'ls ha de cobrar unper portar-los l'esmorzar a l'habitació? La? Què hi diuen els directius hotelers? Veuen amenaçades algunes reserves per la nova normativa?". El Gremi d'Hotels, consultat per, assegura que els establiments hotelers tenen llibertat d'actuació per solucionar els problemes i gestionar l'aplicació del certificat Covid i, per ara, no donen més detalls que els anunciats en el comunicat tramès aquest dijous. Tampoc es volen pronunciar sobre la mesura: "". Tot i que des del Gremi no poden prendre decisions, per ara eviten valorar la normativa i no aporten més dades sobre quina ha estat l'afectació als hotels.Els hotels amb cafeteria o restaurant han de demanar el certificat? "Sí, els clients han de presentar el certificat Covid digital de la UE a la zona de restauració. Si aquesta no està diferenciada de la resta del local, han de presentar el certificat quan accedeixin a l'establiment".és que a lesd'hotel la personaamb altres clients, i portaquan està davant personal d'hotel, a diferència que als, ono beure i això fa que hi hagi més possibilitats que el virus es pugui. La situació, però, pot portar a reserves fetes abans d'entrar en vigor la nova normativa que arriben a l'hotel, amb l'esmorzar i el sopar pagat, i no poden gaudir d'aquests serveis perquè no disposen de passaport Covid.Els establiments hotelers de dues o menys estrelles, segons la normativa de classificació, no estan obligats a tenir bar i restaurant ni a oferir el servei al seu interior. Seguint amb la normativa, no és fins als hotels de 4 o més estrelles quan hi ha l'obligatorietat de servir esmorzars. Així, hotels com el, de tres estrelles i queni disposa de serveis de restauració fixos, confirmen aque no estan demanant el passaport Covid als seus hostes.Diversos establiments hotelers consultats per aquest diari que només ofereixen servei deaposten per demanar el document quan els clients es registren a la seva arribada a l'hotel. "", explica el director d'un d'aquests hotels situat a les Rambles. Des dels establiments es facilita informació als clients perquè puguin fer-se les proves necessàries i admeten que, en el cas d'algú que no accedeix a complir la normativa, sempre li queda l'opció de "", ja que allà no hi poden accedir i no hi ha normativa que ho reguli. Com a anècdota, un dels directors comenta que una clienta ha trucat a l'establiment cridant "això és il·legal, us denunciaré".Alguns hotels tenen elsi és unaqui n'està a càrrec. En aquest cas,als seus clients, i són els responsables dels espais de-és a dir, bars, restaurants, cafeteries-. Tal com ha pogut saber, un cas d'aquests es viu a l', on el grup Xerta gestiona tots els serveis de restauració, des dels esmorzars i fins als dos restaurants de l'establiment. En aquest cas, des de laper poderla feina dels responsables d'esmorzars, però elsi el bar s'encarreguen deque s'hi apropen.​​

