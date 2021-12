Tapa de La Feli per a les mascotes Foto: La Feli

Nascuda a Jaén, tot i que amb tota una vida alaés la propietària del projecte gastronòmicEs defineix com una dona treballadora que, des de ben petita, va haver d'aprendre a cuinar més per la necessitat d'ajudar a la seva mare que per devoció. Des de llavors, la seva vida tant professional com personal ha anat arrelada amb els fogons. El seu nou negoci take away neix en part per una passió del seu fill, que és un enamorat de les hamburgueses. I l'amor, per a la Felicidad -o com ella diu "carinyo"-, sempre és el més important.Amb 61 anys al DNI, però amb 20 de vitalitat i il·lusió al cos, Toro explica en una entrevista ambcom és innovar i emprendre un negoci als seixanta. I a sobre, tot just després d'una, que ha enfonsat l', un sector sobre el qual l'entrevistada és molt crítica.Jo crec que Terrassa necessita vida. És una ciutat que no sé per què si la compares amb Sabadell o Sant Cugat no ofereix la quantitat de possibilitats gastronòmiques que altres ciutats. La gent necessita més oferta per escollir. Jo realment no he inventat res nou, però sí tracto de donar un servei més especialitzat i personalitzat.- La veritat no és una cosa que m'hagi plantejat. L'únic que vam pensar quan vam fer el negoci és que fos per emportar perquè sincerament jo porto tota la vida darrera de la barra o servint menjar en una taula i volia provar coses noves. El tracte amb el públic canvia molt quan és per entregar que quan és per menjar in situ.Perquè crec que és molt important. Sempre he pensat que s’ha de fer ciutat i la forma per fer-ho és col·laborant: comprant i consumint el producte local. A més, a Terrassa tenim proveïdors boníssims, per què hem d’anar a altres llocs?Nosaltres a casa sempre hem tingut mascotes i sempre les hem tractat com si fossin part de la família. Per tant, si tu vens al meu local amb ella i està ben educada, no té perquè esperar al carrer, pot entrar dins. I no només això, a la carta també oferim una tapa per ells: una botifarra de Casanovas 1906 amb galeta en forma d'os. A més d'un bol d'aigua fresca.Quan les persones mengem alguna cosa que està bé, és saludable i està fet amb amor al final ens estem cuidant i sanant a nosaltres mateixos; sobretot en aquest temps estrany que hem viscut de pandèmia.Òbviament és perillós, però al final les persones hem de tornar a arriscar-nos, a tenir il·lusions i a sortir perquè no ens queda un altre. Per mi és igual muntar un negoci ara, fa dos anys o d'aquí a tres perquè si tu tens inquietuds, vols fer coses noves qualsevol moment és el correcte, fins i tot després d'una pandèmia.Crec que funcionarà pel simple fet de l'amor i la il·lusió que li posem. Potser després no surt, però sempre s'ha de confiar i fer tot amb alegria. Nosaltres tampoc tenim grans pretensions, només volem que la gent surti contenta i que si algun dia volen menjar-se una hamburguesa estigui bona. I això és el que comentàvem abans de la cura en les persones: intentar -en la mesura del possible- fer més feliços a la resta.La cuina ha evolucionat molt. S'ha de tenir en compte que en 40 anys les generacions són molt diferents entre elles, atès que les formes de menjar i els productes han variat. Pel que fa al gremi de l'hostaleria també considero que s'ha millorat el tracte cap als cambrers, cap als cuiners i en les condicions en què treballaven. Tot i això, crec que els clients i fins i tot els empresaris a vegades no arriben a valorar com de sacrificat és aquest sector i com de complicat és tirar endavant un servei de cuina.Perquè cada cop més hi ha persones que decideixen aquesta opció a la seva vida i nosaltres creiem que són tan importants com la resta. És cert que en comparació són menys, però han de tenir les mateixes opcions que una persona carnívora.- La veritat és que fa 30 o 40 anys no m'ho imaginava, però sí que és cert que amb el temps he anat comprenent que és important reduir el consum de carn, ja sigui per salut com medioambientalment. El problema és que estem massa acostumats a menjar aquest aliment fins al punt que si no l'ingerim no sembla que hàgim menjat. És com les postres al final de l'àpat: fa la sensació que si no les fem no hàgim acabat de menjar. El cos necessita proteïna, però no només s’obté a través del consum de carn.Són essencials perquè és la forma d'arribar a més gent que et conegui. Amb Instagram el públic em veu i sap qui soc perquè quan demanes una hamburguesa pots veure si aquesta t'inspira confiança de primeres i et creus el producte que es ven. És a dir, confies en el fet que el que demanis i t'arribi a casa serà el mateix que veus en les fotografies. Recordo que abans es feia publicitat als diaris, a la ràdio o amb cartells i cap t'oferia la gamma de possibilitats que comprèn una xarxa social. I això que jo ja tinc una edat i potser em va una mica gran, però és tant fàcil i tan intuïtiu que permet que qualsevol pugui fer-ho.El "carinyo" per mi és la cura que es té amb un plat i és el més important. La cuina moltes vegades és molt desagraïda pel fet que destines moltes hores elaborant un producte que després potser no agrada a la gent. Per això, penso que és vital que posis amor al que fas, encara que pugui sortir malament. D'aquesta forma ho hauràs fet de la millor manera que saps: donant el teu 100%. Sempre que cuines ho has de fer pensant que qui ho menjarà, ho gaudirà.Jo ara mateix li estic dedicant molt temps perquè és un projecte que acaba de començar, però no és la intenció. Precisament, la idea del take away és per poder estar menys hores que en un restaurant convencional. Amb el temps intentaré no destinar-hi més de vuit diàries.Sí. L'hostaleria crema molt i això que ara el públic és més educat i més pacient. Tanmateix, la gent encara és molt egoista quan va a menjar: vol que li serveixin tot molt ràpid, que estigui bo i que, sobretot, sigui barat. En general, no és un públic agraït que reconegui la teva feina, moltes vegades és un tracte desconsiderat. La idea de La Feli és que tu arribis aquí jo et doni la teva bossa i puguem parlar, presentar-nos com iguals i no com jo un subordinat teu.​​

