​Quan l'arbre de Nadal va destronar la farola a la plaça de Vic

Un arbre pagat per Centre Vic

Un avet del Mas Nogué de Viladrau

Dos retalls de la portada i la notícia de l'avet a l'«Ausona» del 24 de desembre del 1981. Foto: Osona.com.

Un avet i quatre faroles

La instal·lació del nou arbre va coincidir amb la de les quatre faroles a les quatre cantonades de la plaça. De fet, a les imatges es pot observar com s'acaben de col·locar aquests quatre nous elements. Segons la premsa de l'època, van arribar el dimecres 16 de desembre de 1981.



Aquests fanals eren bessons dels de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, però en una de les seves cares hi constava l'escut de Vic. El cost va enfilar-se a uns 2,6 milions de pessetes.

El precedent de Planes Bones

Josep Saborit de Planes Bones amb una imatge de l'arbre. Foto: Josep M Montaner.

Un arbre d'economia circular i de proximitat

. D'aquesta manera, un 24 de desembre de 1981, el diari Ausona anunciava l'arribada del primer arbre de Nadal al centre de la plaça Major de Vic en substitució del gran fanal de vuit braços. El fotògrafva captar des que el tallaven fins a arribar a la plaça.La col·locació de l'arbre va tenir lloc la tarda del dimarts 22 de desembre, ara. Per "guillotinar" la farola en van fondre la base amb flama autògena mentre una grua la sostenia perquè no s'estimbés contra el terra.Tal com recorda El 9 Nou, l'11 de desembre del 1981, "des de fa anys la plaça estava il·luminada per, que si bé feia força claror,".Els responsables de la iniciativa van ser, la unió de botiguers de l'època i que va acabar convertint-se en Vic Comerç. "Volíem donar, ja que no hi havia cotxes", recorda, de Can Bofill (actualment Celler d'Osona) i integrant de la junta de llavors. A la plaça es va prohibir aparcar-hi el cotxe el"Vam comprar-lo", recorda, de Can Vilada, i també del Centre Vic de l'època. "Ens vam rascar la butxaca per pagar-lo perquè llavors no teníem subvencions de l'Ajuntament", afegeix.De fet, Bofill calcula que els devia costar entre 70.000 i 75.000 pessetes. I no era l'única cosa que havien de pagar. Aleshores, la compra i la instal·lació de les lluminàries també anava a càrrec de les botigues."Alguns ens van criticar perquè havíem malmès un arbre de Nadal per plantar-lo a la plaça", recorda Bofill com a anècdota. "Ho fèiem amb bona fe i més aviat ens criticaven", afegeix. Tot i aquesta polèmica,", conclou, per la seva banda, Joan Riera.Tal com recollia la premsa, era "un avet dels nostres boscos", del. Feia 14 metres d'alçada. "L'avi Josep Bayés, colrat per l'aire fi del Matagalls, ens explica la vida i miracles de l'avet: amb orgull del qui veu marxar l'hereu de la masia que va per cabo gastador a Melilla...", es podia llegir a l'Ausona, a l'edició del 24 de desembre del 1981. A sota l'arbre, s'hi va fer el pessebre de Sant Tomàs.L'últim dia de l'any, 31 de desembre, el mateix diari publicava: "Ara pel Nadal de 1981,. De l'arbre fugisser, ja no en parlarem mai més. D'aquí pocs dies serà llenya".No es té constància de quant temps va durar la iniciativa, ja que uns anys després van començar les obres per fer l'aparcament soterrat a la plaça.Abans d'aquest arbre al centre de la plaça, ja feia alguns anys que, empresa de plats per emportar de cuina tradicional i casolana, ja en posava un davant de la seva botiga, a la cantonada entre el carrer de la Riera i el carrer Verdaguer, a tocar de la plaça Major.i la seva dona Montserrat Puntí van obrir l'establiment al 1966 i "al cap de dos o tres anys devíem posar l'arbre", explica Saborit. "Vam posar-lo perquè feia Nadal", declara, tot recordant que "va costar bastant perquè vam haver de picar roca per fer un forat". "Després ja vam tenir-lo per cada any", afegeix."Algun any hi vam fer un prestatge i vam posar-hi un porró de 20 litres de vi. No tothom el podia aixecar", rememora Saborit. Com mana la tradició, instal·laven l'arbre de Nadal a mitjans de desembre i el treien per la Candelera. Explica que van col·locar-lo gairebé cada any fins que van traslladar-se.Planes Bones va canviar-se de botiga la diada de Sant Jordi del 1998. Van anar al Sucre i encara avui conserven la tradició de decorar l'establiment amb un gran arbre de Nadal. En aquest cas, a dins la botiga.El primer any que l', fa més de deu anys. Tal com relata, regidor de Manteniment, Serveis i Medi Ambient, aquest arbre i la resta que es col·loquen a la ciutat "provenen d'una". És a dir, són arbres plantats a les Guilleries per "silvicultors professionals".Un cop han passat les festes nadalenques, aquests arbres de Nadal serveixen de. Es trituren conjuntament amb la resta d'avets que molts particulars deixen als punts de recollida. D'aquesta manera, "es tanca el cercle", diu el regidor, remarcant que es tracta d'"".Castells apunta que arran de la tradició i l'èxit de l'arbre de la plaça "on tothom s'hi fa una foto", s'ha estès la iniciativa. Actualment, l'Ajuntament en col·loca una desena més arreu de la ciutat, quatre dels quals són naturals i només se'ls engalana. "Estan situats als eixos comercials estratègics i d'entrada la ciutat", explica Castells.Sigui com sigui, el comerç de la ciutat va impulsar una iniciativa que al llarg dels anys s'ha consolidat.

