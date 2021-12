Els hospitals catalans ja acumulen més de 700 pacients Covid amb 165 crítics

CONTAGIS 1.049.595 (+3.369) INGRESSATS 713 (+19) UCI 165 (+17) DEFUNCIONS 24.149 (+9) Rt 1,33 (-0,02) REBROT EPG 360

(+19) VACUNACIÓ DOSI 1 6.071.729 (+12.290) DOSI 2 5.278.284 (+17.554) Actualització: 03/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.071.729 (+12.290) 86 (+0,2) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.967.300 (+7.719) 84,4% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 73.413 (+28.913) Actualització: 03/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.413.763 (+340) REBUIG A LA VACUNA 105.554 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.309.814 Dosis Moderna/Lonza: 1.576.294 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.349 Dosis Janssen: 348.211 Actualització: 29/11/2021

Lade la Covid està més que instal·lada a Catalunya. El Departament de Salut ha declarat en les últimes 24 hores 19més a causa del coronavirus, que situen el total de. A més, lestambé augmenten el total de crítics: se n'acumulen ja(+17).Pel que fa al total de contagis, Salut ha declarat 3.369 nous casos en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.049.595. També en les últimes 24 hores s'han notificat 9 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.149.El 6,47% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 258,95 a 276,63, mentre que a 7 dies ho fa de 152,88 a 160,86. En paral·lel, l'Rt baixa fins a 1,33, i el risc de rebrot puja 19 punts i ja se situa en 360.Aquest divendres es reactiva l'ús delmés enllà de l'oci nocturn. Bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran hauran de sol·licitar el certificat als clients i usuaris que hi vulguin accedir. Aquesta mesura, com ja es va comprovar la setmana passada,. En les últimes 24 hores, 12.290 persones han rebut la primera punxada i 17.554 catalans han rebut la segona. Per ara, un 75,2% de la població de Catalunya ja ha completat la seva pauta de vacunació.​​

