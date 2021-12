L'independentisme marca de prop el nou Constitucional

Era un moviment previsible i s'ha concretat. L'ha deixat clar en les últimes hores que marcarà de prop el nou(TC), renovat parcialment fa uns dies gràcies a un acord entrei PPEntre dijous i divendres,han presentat incidents de recusació contra dos dels nous magistrats de l'alt tribunal,. El seu nomenament, a proposta del PP, ja va ser polèmic. Són dos magistrats de tarannà, estretament vinculats a l'òrbita popular i que s'han posicionat contra el procés.És per això que l'independentisme vol que s'apartin en totes aquelles carpetes sobre el procés que encara ha de resoldre el TC, que no són poques. Hi ha pendents diversosontra la sentència de l'1-O que va dictar elfa més de dos anys i que ha d'obrir la porta a, però també hi ha altres recursos presentats contra decisions judicials que afecten els exiliats. Els dirigents independentistes han exigit que Espejel i Arnaldo no tinguin veu ni vot en totes aquestes qüestions perquè han opinat diverses vegades sobre les carpetes que hauran de revisar i consideren, per tant, que no són imparcials, cosa que vulnera el dret a un jutge imparcial.En el cas d'Arnaldo, el magistrat ha estat vinculat a la fundació, presidida peri amb Ángel Acebes, Cayetana Álvarez de Toledo, Jaime Mayor Oreja o Josep Piqué al seu patronat. En el seu escrit de recusació, Gonzalo Boye recull diverses afirmacions d'aquest nou jutge del TC contra els crítics amb la sentència de l'1-O i contra el Govern de l'1-O, a qui acusa d'actuar amb "perversió deliberada". Arnaldo va signar un manifest espanyolista la tardor del 2017 que es titulava Parar el cop d'estat.Espejel és més coneguda. Va ser la presidenta del tribunal que va jutjar el major dels Mossos d'Esquadra,, i la cúpula d'Interior a l'Audiència Nacional, i l'única dels tres magistrats que va defensar una sentència condemnatòria en un dur vot particular. Espejel va ser apartada del judici de laper la seva proximitat amb el PP i, de fet, l'exsecretària general dels populars,, es referia a ella com querida Concha.El TC té sobre la taula diversos recursos sobre l'1-O que s'hauran de resoldre en les properes setmanes i mesos. L'alt tribunal ja fa temps que no és una bassa d'oli en les qüestions relacionades amb el procés i diversos magistrats -concretament- han fet vots particulars especialment durs contra la deriva de l'organisme, sobretot pel que fa l'aval a la sentència del procés i a les condemnes per sedició.Amb el nou plenari constituït, el primer ple previst és el dia 15 i amb diverses qüestions sobre el procés sobre la taula. Malgrat la renovació, es fa difícil pensar en canvis significatius de posicionament. La unanimitat, això sí, serà difícil de recuperar. En tot cas, l'independentisme marcarà de prop del nou TC.

