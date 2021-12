Campins avisa: els sopars d'empresa de Nadal són un «risc important»

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, la doctora, ha fet una crida ade Nadal perquè suposen un "risc important". Ho ha dit en una entrevista a Filling the sink, el podcast de Catalan News. Ha explicat que ja tenen constància de contagis en aquest tipus de trobades, on s'ajunten moltes bombolles.A més, ha valorat que els dinars is'haurien de feri, en cas que hi vagi algú no vacunat, caldria que aquest es fes una PCR 48 hores abans. D'altra banda, ha alertat que si es manté el creixement i s'acaba comprometent el sistema sanitari, caldran restriccions d'horari i aforament.Campins ha valorat que els sopars i aperitius d'empresa es poden evitar, amb l'objectiu de prevenir contagis en un moment en què la pandèmia està a l'alça. En canvi, ha reconegut que és més difícil renunciar a les, però sí que ha demanat que se celebrin "amb totes les garanties". La principal d'aquestes garanties és per a Campins la vacunació: "Hem d'intentar que tots estiguem vacunats".Ha reconegut que és difícil, però que l'ideal seria que si hi ha algú. Ha alertat sobre la falsa seguretat que pot donar un test d'antígens i ha dit que si s'opta per aquesta via, se n'haurien de fer tres de consecutius durant la setmana prèvia. A més, ha recomanat l'ús de la mascareta quan no s'estigui menjant o bevent.Les previsions indiquen dues o tres setmanes de pujada de contagis i per això ha afirmat que, també segones el comportament durant el pont del desembre.Més enllà del moment puntual de Nadal, Campins ha valorat que la pandèmia està en ple creixement, tot i que ha apuntat que encara no s'està traduint en una afectació important als hospitals. Ha alertat, però, que si això passa, "és probable" que sigui necessari recuperar restriccions d'aforament i horari. En tot cas, ha descartat tancaments com els que es van portar a terme en anteriors onades, ja que la vacunació ha frenat l'hospitalització i la mortalitat. En concret, ha apuntat que ara ingressen el 5% dels casos confirmats, quan abans ho feien el 10%.Precisament sobre el certificat Covid , ha dit que l'objectiu principal no era incrementar la vacunació, però ha celebrat que això estigui passant.D'altra banda, ha assegurat que lano està circulant de manera considerable per Catalunya, tot i que no ha descartat que en el futur s'acabi imposant a la variant actualment predominant, la delta. En tot cas, ha dit que, ara per ara, el 98% dels casos detectats continuen sent delta.La doctora ha considerat que, tot i que sí que la pot retardar. Per això, ha afirmat que aquesta pot ser una mesura transitòria, mentre es guanya temps per avançar en la vacunació, però ha sentenciat que tard o d'hora l'òmicron arribarà arreu.I sobre vacunació, Campins també creu que lahauria d'arribar, i arribarà, a totes les persones majors de 18 anys. Ha dit, però, que la prioritat ara per ara és el col·lectiu de majors de seixanta anys i a partir d'aquí anar baixant en edat. Ha afegit que és necessari també tenir tota la logística a punt per poder fer aquestes vaccinacions i anar obrint les franges d'edat.La doctora no veu necessari posar ara aquesta tercera dosi als menors de 18, primer perquè es van vacunar a l'estiu, i segon perquè creu que abans caldria vacunar entre els 5 i els 11 anys.També sobre vacunació, reconeix la, però ha apuntat que les vacunes d'ARN missatger no són viables en països subdesenvolupats on no es pot mantenir la cadena de fred per a la seva conservació.​​

