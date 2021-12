El Mercat Medieval de Vic s'escampa per la ciutat

Expositors d'arreu

Nou format de "L'Assalt de l'Altarriba"

El Mercat Medieval de Vic celebra enguany la seva 25a edició. A partir de dissabte, 4 de desembre, i fins al 8 de desembre, la ciutat torna a viatjar fins l'edat mitjana. Enguany es recupera eldesprés que el 2020 no es pogués celebrar per la pandèmia. Hi ha unes. De fet, la principal novetat és que aquestes parades estan a l'exterior del nucli històric per evitar les aglomeracions. Les tavernes també es concentren en diferents zones.Les ubicacions escollides són els, la, les, lai els. D'aquesta manera es vol controlar l'aforament i se situarà la fira en espais amplis tot instal·lant les parades i les activitats fora del centre històric i de la muralla.L'espai d'expositors està format per unes 320 parades que provenen d'arreu de Catalunya, però també de diferents punts de l'Estat i de Portugal. Els visitants hi poden trobar des d'articles de. La xifra d'expositors ha baixat lleugerament en relació al 2019, quan se n'hi van instal·lar 384.Com ja és habitual els visitants també es trobaran amb la clàssica. A més, també s'organitzeni activitats infantils -a la zona de les Adoberies- i hi ha companyies de teatre, dansa i música.Enguany s'ha renovat l'espectacle itinerant. En la seva 8a edició es fa amb menys actors, però amb un format d'espectacle de carrer que inclou titelles i música en directe. La funció passa a anomenar-se. Se li ha fet un gir de guió amb nous personatges, noves ubicacions i nova escenografia.Dels 50 actors i 130 personatges que tenia l'anterior muntatge, ara s'ha concentrat a vuit, que representen, anomenats Lus Canyots, que relataran els fets de la trifulga 50 anys després que passés. Aniran amb un carro recorrent els carrers i fent diferents parades i durant l'espectacle hi haurà titelles i música en directe.

