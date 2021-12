Una esllavissada provoca el descarrilament d'un tren entre Planoles i Ribes de Freser

Unasobre la infraestructura d'Adif ha provocat una sortida d'eixos en. Es tracta del tren que ha sortit de Puigcerdà a les 6.21 hores amb destí Barcelona.La incidència ha tingut lloc cap a les 7.05 hores. Els 12 viatgers i el maquinista del tren han resultati han estat evacuats en autobús i transbordats a destí per carretera.Segons informa Renfe, s'està gestionantentre Ribes i Puigcerdà per a la resta de serveis de la línia R3. ​Els passatgers del comboi afectat han hagut de dirigir-se a un pas a nivell situat a uns 300 metres i des d'allà continuar la ruta per carretera.Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del plai els Bombers de la Generalitat han enviat set dotacions fins al lloc de l'accident, han informat tots dos cossos. Els tècnics d'Adif estan avaluant lesde l'esllavissada.

