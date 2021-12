Descarrilament sense ferits d'un tren entre Planoles i Ribes de Freser per una esllavissada

Primer pla de les roques de l'esllavissada. Foto: ACN

Unaha provocat eld'un tren que ha sortit de l'eix aEs tracta del tren que ha sortit de Puigcerdà a les 6.21 hores amb destí Barcelona. La incidència ha tingut lloc a les 7.05 hores.Se'ls ha evacuat a un pas a nivell situat a uns 300 metres, on han continuat el desplaçament per carretera. Renfe ha posat en marxa un servei alternatiu entre les estacions de Ribes i Planoles.Segons ha pogut saber l'ACN, el comboi anava a un màxim de 50 km/h, tal com estableix la limitació en aquest punt, quan el conductor ha activat elen veure els blocs de pedra acumulats a l'entrada del túnel.Els blocs de pedra que han caigut estaven situats a la cornisa de l'entrada del túnel on ha descarrilat el tren. De fet, segons ha pogut comprovat l'ACN, malgrat que el maquinista ha pogut accionar el fre d'emergència, el tren ha recorregut uns metres de via i ha quedat aturat a l'interior del, on ha sortit de la via per l'eix de davant.s'han desplaçat al punt de la incidència per avaluar els danys a la infraestructura i lesde la esllavissada. Per la seva part, Protecció Civil de la Generalitat ha activat inicialment la prealerta del pla Ferrocat –que ha finalitzat a dos quarts d'onze del matí- i els Bombers de la Generalitat han enviat set dotacions fins al lloc de l'accident.

