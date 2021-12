El Pirineu tornarà a fregar el ple absolut durant el pont de la Puríssima

Ple al Pirineu gironí i a mig gas a la Costa Brava

La tornada dels esquiadors després dels confinaments territorials de l'hivern passat per la Covid i les ganes de trepitjar neu fan preveure un ple gairebé absolut durant elon l'ocupació oscil·larà entre el 85% i el 100%. L'aparició de la variantno sembla espantar els turistes que optaran majoritàriament per la muntanya sense descartar les zones interiors, com Osona, amb motiu del Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves.En canvi, a las'esperen ocupacions més discretes, del 55%-65%, i a Barcelona ciutat s'augura un "pont fluix", amb un 40% de reserves. A Tarragona i les Terres de l'Ebre, s'espera una ocupació d'entre el 60% i el 70%.El sector turísticencara amb molt bones expectatives el llarg pont de la Puríssima i preveu superar el 90% d'ocupació mitjana. Tot i això, hi haurà establiments que penjaran el cartell de complet, sobretot entre dissabte i dilluns. En el cas dels càmpings, ja no queden places als bungalous mentre que el turisme rural també frega la plena ocupació. L'oferta en hoteleria és més àmplia però també s'espera que alguns establiments arribin al 100% d'ocupació, segons ha explicat el gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida,. Totes les estacions d'esquí del Pirineu lleidatà estaran obertes aquests dies i els aficionats a l'esport blanc podran gaudir d'uns bons gruixos de neu, tant en nòrdic com alpí.El gerent del Patronat ha indicat que aquestes previsions consoliden lesregistrades a l'estiu en què la demarcació va assolir el rècord històric de pernoctacions, amb més d'1,5 milions, un 8% més que l'estiu del 2019, i també les obtingudes a la tardor, especialment durant els ponts. "Aquestes dades ratifiquen que la destinació de Lleida, tant la de muntanya com la d'interior, es consolida i manté una tendència a l'alça", destacat Juli Alegre.El pont de la Puríssima generarà unes ocupacions desiguals a la demarcació de. Lai eldestaquen per les seves elevades ocupacions, amb reserves que estan entre el 85 i el 90% en la majoria d'establiments. Per altra banda, latambé preveu un bon pont amb un 80% de les places ocupades. Pel que fa a la ciutat de Girona i rodalies, aquesta xifra cau al 65% i a lales ocupacions son molt desiguals. A l'i lamarítima tenen unes reserves al voltant del 65% de les places, mentre que a la Costa Brava Centre només n'hi ha un 55%.El perfil de visitant a Girona durant la propera setmana serà bàsicament català i la majoria d'ells vindran de l'àrea metropolitana de Barcelona. De mitjana els turistes es quedaran entre dues i tres nits a la demarcació.El pont de la Puríssima sol ser una de les èpoques amb més demanda de cases dei, de fet, la majoria estan plenes. La gerent de l'empresa Racó Rural, Anna Agustí, ha afirmat que aquest any l'augment de contagis dels últims dies ha fet que es paralitzessin algunes reserves de grups. Això ha obligat a moltes empreses a adaptar les cases per grups més reduïts. Malgrat tot, Agustí s'ha mostrat confiada en aquest pont i afirma que a la seva empresa ja tenen les set cases que lloguen ocupades.L'obertura de l'estació d'esquí delés un dels grans atractius d'aquest pont de la Puríssima a la Catalunya Central. El director de l'estació,afirma que estan assolint un bon ritme de reserves. "No el ple, però quasi", assegura. La tendència va en consonància amb els hotels de l'entorn. Port 1730, l'Avet o Golf Natura no tenen pràcticament cap habitació lliure per a les primeres nits del pont.A Osona, aquests dies coincideixen dos dels grans esdeveniments més multitudinaris de l'any a la comarca: elpel qual s'esperen 200.000 visitants, i la, on en hores puntes se'n poden arribar a concentrar 10.000. "Aquí els hotels són petits i mitjans, per la qual cosa pràcticament els de Vic estan plens i a la resta de comarca s'hi acosten", assegura el gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria d'Osona i el Moianès, Toni Dinarès.Les ganes de trepitjar neu i de natura fan que l'ocupació al Berguedà segueixi la tendència. Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, situa l'ocupació entorn del 95% a les cases de turisme rural. "Estaríem al 100% si no fos per baixa de darrera hora per la Covid-19, que segurament tornarem a omplir", afirma., les previsions dels hotelers pel pont no són optimistes ja que no esperen allotjar més de 20.000 persones per nit, un 40% de l'habitual. L'arribada de la variant òmicron de Covid a Europa ha provocat "poques anul·lacions" però s'ha notat en el fre de les reserves, segons el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals. "La previsió és dolenta, tindrem un pont fluix", ha lamentat Casals, que ha recordat que desembre i gener són els "pitjors" mesos pel turisme a la ciutat.L'entitat calcula que durant el pont s'ompliran entre el 45% i el 50% de les habitacions dels hotels oberts, que són un 70% del total. A Barcelona encara hi ha un 30% d'establiments tancats, una xifra que lluny de reduir-se podria incrementar-se davant l'escenari incert actual. "Alguns dels hotels oberts està plantejant tancar els dos mesos d'hivern per la poca activitat que es preveu", ha dit Casals.Els càmpings situats a les comarques interiors de la demarcació de Barcelona tindran ocupacions d'entre el 80 i el 100%. El Montseny (Vallès Oriental), la part més elevada de l'Anoia i Osona són destins que van a més en un moment en què el sector constata un "boom" de reserves. Un dels motius que ha animat l'ocupació és l'arribada de nombrosos clients que habitualment dedicaven aquests dies a viatjar a ciutats europees, però que aquest cop s'han fet enrere per la proliferació de les restriccions anticovid. Ara prefereixenHo destaca a l'ACN el president de l'Associació de Càmpings de Barcelona,que veu com el sector s'ha "beneficiat" del canvi de tendència dels viatgers. "Els càmpings que tenen espais amb caravanes fixes estaran 'a tope' aquests dies", afegeix Francisco José Caballé, propietari de tres negocis, on assegura que hi ha casos de llistes d'espera. Caballé recorda que el pont de l'any passat va ser "catastròfic" degut al confinament perimetral de cap de setmana i ara assegura que ara estan "molt millor" que abans de la pandèmia.Aquestha vingut acompanyat d'un canvi de tarannà en la llargada de les estades. Des de l'Associació de Càmpings apunten que, si abans de l'esclat de la Covid la gent tendia a allotjar-se durant tots els dies del pont, ara les reserves "són per a un màxim de quatre dels cinc dies". Sí que es manté el perfil dels clients, majoritàriament de proximitat.hi ha obert un 70% de les places. La previsió del sector per aquest pont de la Puríssima era arribar a omplir-ne tres quartes parts, gràcies als visitants que aprofiten els dies festius i a la recuperació del turisme de negocis internacional. Amb tot, darrerament hi ha hagut un degoteig de cancel·lacions de grups d'empreses, i ara les expectatives d'ocupació se situen al voltant del 60%, pendents de les reserves d'última hora si la climatologia hi acompanya.El president del Gremi d'Hostaleria de Sitges,destaca que l'auge dels contagis i de la variant òmicron ha fet "tornar la por i la prudència a l'hora d'organitzar convencions", i lamenta que les cancel·lacions han frenat un pont que es preveia millor el d'abans de la pandèmia. Així i tot, assegura que les previsions són "bones", especialment si es té en compte que ara fa un any el confinament municipal impedia l'arribada de clients el cap de setmana.Stöber confia que, si els contagis de Covid segueixen a l'alça, l'elevada taxa de vacunació a Catalunya permeti blindar els hotels i restaurants d'eventuals noves restriccions. Assegura que l'empresariat està "esgotat" després de tantes onades i canvis de normatives.les previsions generals d'ocupació per al pont de la Puríssima oscil·len entre el 60% i el 70%, el que suposa un percentatge menor al de temporades anteriors a la pandèmia del coronavirus. En plena temporada baixa, una dotzena de càmpings i una vintena d'hotels atendran a un públic majoritàriament nacional.Segons el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT),, "si no fos per la Covid, tindríem un 100% d'ocupació". El fet que els dies festius coincideixin entre setmana faciliten les reserves, que es continuen fent a última hora.A les Terres de l'Ebre, les sensacions per aquest pont de desembre són "regulars". El portaveu d'Aturebre, Juanjo Bel, ha assenyalat que l'avançament de l'inici de la temporada de neu ha afectat a les reserves alsde la zona, els quals podrien comptar amb una ocupació d'entre el 50 i el 60%.En comarques concretes amb menys places turístiques disponibles -com és el cas de- les previsions per aquests dies són més optimistes. Així ho remarca la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Pilar Miró, que ha apuntat que l'ocupació se situarà al 85%. Es tracta d'una situació similar a la que es viurà a la comarca prioratina, on els allotjaments turístics vinculats a Priorat Enoturisme fa dies que han penjat el cartell de complet. Les dues entitats han descartat que la neu pugui afectar a l'interès turístic de les comarques i han insistit en la possibilitat d'oci i cultura que han atret als visitants per aquest pont de desembre.​​

